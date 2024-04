Makijaż, który odejmuje lat i rozświetla spojrzenia. Dla wielu osób to najważniejszy produkt w całej kosmetyczce. Jakie korektory pod oczy wybierać?

Wszystko, co musisz wiedzieć o tuszach do rzęs. Jakie szczoteczki wybierać?

Wygładzone i lekko rozświetlone spojrzenie to podstawa w makijażu, nieważne czy mowa o lekkim, dziennym, czy wieczorowym nieco cięższym makeupie. Dobry korektor pod oczy nie tylko zniweluje cienie pod oczami i rozjaśni tę okolicę, ale również sprawi, że twarz będzie wyglądała na wypoczętą i pełną energii. Skóra pod oczami jest bardzo cienka i podatna na wszelkie uszkodzenia i podrażnienia. Ważne zatem, by korektor dodatkową jej nie obciążał i nie podkreślał suchych skórek i zmarszczek.

Top 5 korektorów na lato 2024

YSL Beauty - All Hours Precise Angles Concealer

Korektor oferuje pełne krycie, nie zbiera się w załamaniach powiek i nawilża cerę. Powstał w odpowiedzi na współczesne potrzeby osób noszących makijaż: zakrywa niedoskonałości, zaczerwieniania i zasinienia wokół oczu już od pierwszego pociągnięcia. Umożliwia również subtelne konturowanie. Dodatkowo można wypełnić nim drobne linie i wyrównywać powierzchnię skóry, dzięki zawartym w korektorze pigmentom 3D. Wykończenie All Hours Precise Angles Concealer jest naturalne, czyli świetlisto-matowe, a jego konsystencja nie obciąża skóry. Co ważne, korektor utrzymuje się na skórze zapewniając idealny efekt nawet przez 24 godziny.

Clinique - Even Better All-Over Concealer + Eraser

To lekki, beztłuszczowy, trwały korektor o konsystencji krem-żel, który maskuje i rozprasza niedoskonałości skóry na całej twarzy. W zestawie wbudowana jest antybakteryjna gąbka zaprojektowana z myślą o idealnym dopasowaniu do rysów twarzy. Utrzymuje się na skórze do 12 godzin. Odporny na pot i wilgoć. W miarę regularnego stosowania znacząco ogranicza opuchliznę wokół oczu. Przy stałym stosowaniu minimalizuje cienie pod oczami oraz inne przebarwienia w miarę upływu czasu.

Bobbi Brown - Skin Full Cover Concealer

Lekki, w pełni kryjący korektor Skin Full Cover Concealer o 16-godzinnym działaniu, odporny na kruszenie się i osadzanie w liniach. Formuła z elastycznymi składnikami tworzącymi film i odżywczym nawilżeniem, zapewnia komfortowe krycie oraz naturalny wygląd. Odcienie korygujące koloryt skóry pomagają ukryć cienie, przebarwienia i inne niedoskonałości, zapewniając świeże wykończenie.

MAC - STUDIO FIX 24-HOUR SMOOTH WEAR CONCEALER

Lekki korektor w płynie z aplikatorem typu różdżka oferujący całodzienny komfort, poziom krycia średni do pełnego oraz naturalne, matowe wykończenie.

