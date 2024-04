i Autor: Shutterstock Perfumy dla mężczyzn

Strefa perfum

Piękne perfumy na lato. Męskie zapachy, które kojarzą się z miastem tętniącym życiem i obietnicą spotkania. Top perfum na ten sezon

Zapach to rejestrator wspomnień oraz dobrych emocji. Nie bez powodu mówi się, że to właśnie zmysł węchu odpowiada za wspomnienia i potrafi kilka sekund przywołać przeszłość. Męskie perfumy na ten sezon mają kojarzyć się z beztroską i dynamiką. Przygotowaliśmy dla Ciebie zestawienie top zapachów dla panów, które znajdziesz w Sephorze. To przepiękne i męskie kompozycje, która urzekają swoimi aromatami.

Najnowsze z działu Taczańczące z promocjami Oto najbardziej pancerna szminka, której nie zmaże nawet rosół. Efekt szklanych ust Strefa beauty Wszystko, co musisz wiedzieć o tuszach do rzęs. Jakie szczoteczki wybierać? Strefa mody Wiosenne przebudzenie stylu Strefa beauty Twój ekspert w pielęgnacji skóry wrażliwej Strefa beauty Sekret idealnej fryzury Beyoncé. Sprawdź, jak swoje włosy układa wokalistka Perfumy dla mężczyzn na lato. Przegląd trendów z Sephory Męskie perfumy to aromaty, które kojarzą się z siłą oraz dobrymi emocjami. Coraz częściej wskazuje się, że zapachy nie mają płci, a panowie nie muszą wybierać typowo kolońskich kompozycji. Nasze propozycje perfum dla panów to połączenie nowoczesności z hołdem tradycji. Te zapachy znajdziesz w perfumeriach Sephora. Są idealnie na prezent dla męża, ojca oraz brata. Top 5 męskich zapachów z Sephory RABANNE FRAGRANCES Phantom Intense - Eau de Parfum Intense Odważniejszy i bardziej intensywny zapach, wzmocniony przez twoją najśmielszą odsłonę. Wyjątkowa mieszanka najszlachetniejszych składników przesuwa granice wraz z tą aromatyczną, ambrową kompozycją. Intensywna lawenda łączy się z uzależniającą wanilią i mrożonym kwiatem pomarańczy, uchwycając tym samym nieodpartą, enigmatyczną aurę dookoła mężczyzny. i Autor: Karolina Januszek Sephora SALVATORE FERRAGAMO Red Leather - Woda perfumowana Nowa kompozycja odzwierciedla autentyczną i zaangażowaną duszę mężczyzny, który pielęgnuje swoją siłę i ambicje z otwartym i integracyjnym podejściem. Cytrusowo-aromatyczny zapach skóry łączy w sobie żywe i ciepłe niuanse, eksplorując złożony aromat wetiweru z ziemistymi i dymnymi akcentami, pikantność imbiru i podnoszące na duchu akordy drzewa sandałowego, zapewniając trwały strumień energii i świeżości. i Autor: Karolina Januszek Sephora LOEWE Solo Vulcan - Woda perfumowana Vulcan to pierwsze perfumy w rodzinie zapachów LOEWE Solo, które zawierają LOEWE Accord - nową i ekskluzywną nutę zapachową inspirowaną zapachem hiszpańskiego dzikiego kwiatu Rockrose. Surowy i autentyczny, żywiczny i skórzany, został stworzony, aby uchwycić esencję zapachową unikalnej tożsamości LOEWE. Podczas gdy rodzina LOEWE Solo inspirowana jest idealnie harmonijną równowagą zachodu słońca, "Vulcan" przywołuje potężną, ognistą erupcję wulkanu i odzwierciedla ulotną moc pachnących kwiatów Rockrose. i Autor: Karolina Januszek Sephora JEAN PAUL GAULTIER Scandal Absolu for Him - Woda perfumowana candal Absolu For Him to nowy król nocy. Koronowany dzięki swojej szokującej zmysłowości, urzekającej intensywności i dzikiej charyzmie, która obezwładnia zmysły, podobnie jak złoto, którego barwą połyskuje flakon. Dekadencka kompozycja łączy w sobie aromaty gourmand z drzewnymi. Kasztan podszyty został szlachetnym drzewem sandałowym, a lekkości dodaje nieoczywista mirabelka. Uzależniający, drzewny aromat unosi się na wietrze, przemykając przez nocne ulice. i Autor: Karolina Januszek Sephora HUGO BOSS Bottled Triumph Elixir - Woda perfumowana Ta energetyzująca, wysoce skoncentrowana kompozycja łączy w sobie bogatą bazę aromatów, znaną z BOSS Bottled Elixir z podnoszącymi na duchu, świeżymi nutami. Odkryj wyjątkową intensywność, moc eliksiru połączoną z urzekającą energią i świeżością. Ten ambrowo-zielony zapach otwiera się odważnymi nutami liści fiołka, po których ukazuje się drzewne serce z esencją wetiweru w roli głównej. Aromaty paczuli przenikają ziemistymi akordami w podstawie tej kompozycji. i Autor: Karolina Januszek Sephora Natasza Urbańska o Michell Siwak, która wygrała "The Voice Kids": To jest nowa Edyta Górniak Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.