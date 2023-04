Co w prezencie na komunię? Operacja plastyczna zamiast Biblii. Pomysły na oryginalny upominek mogą szokować

Tego nie wkładaj do koszyczka ze święconką na Wielkanoc. Przysporzysz sobie problemów i ściągniesz pecha. Czego nie wkładać do wielkanocnego koszyczka?

Jaki prezent wręczyć na komunię w 2023 roku? Na pozór odpowiedź jest prosta, jednak tylko na pozór. Kiedyś popularnym upominkiem na Pierwszą Komunię Świętą był rower dla chłopca, łańcuszek dla dziewczynki. Popularne były także zegarki i pieniądze. Jednak w ostatnich latach prezenty komunijne często przypominają ślubne. Bo o ile hulajnogi, drony i komputery jeszcze się kojarzą z dziecięcymi pragnieniami, to wielofunkcyjny robot kuchenny już niekoniecznie. Ostatnio głośno było o rozterkach jednego z internautów, który na forum poprosił o poradę, czy Thermomix będzie dobrym prezentem na komunię. Jednak to nic w porównaniu z ofertą pewnej kliniki chirurgicznej.

Co w prezencie na komunię? Operacja plastyczna zamiast Biblii

Choć czasy się zmieniają to księża sugerują, by nie zmieniać tradycji i jeśli szukamy prezentu na Pierwszą Komunię Świętą to Biblia, łańcuszek z medalikiem czy zegarek zawsze będą dobrym rozwiązaniem. Jednak dla niektórych to może być za mało. Kilka lat temu media społecznościowe obiegło zdjęcie reklamy w lokalnej prasie. Na twitterowym profilu @jozefmoneta znalazło się ogłoszenie, w którym jeden z gabinetów medycyny estetycznej zachęca do podarowania dziecku operacji plastycznej na odstające uszy zamiast tradycyjnego prezentu w postaci roweru lub komputera.

