Prezent na komunię. Pomysły szokują! "Thermomix i wakacje w Disneylandzie"

Prezent na komunię. Co dać dziecku z tej okazji?

Pierwsza komunia święta najczęściej odbywa się w maju i czerwcu. Jest to jedna z ważniejszych uroczystości kościelnych w życiu każdego katolika. Zgodnie z tradycją dzieci ubrane w białe alby po raz pierwszy w życiu przyjmują komunię świętą. Z tej okazji rodzina i bliscy najczęściej wręczają dzieciom podarunki upamiętniające przyjęcie sakramentu. Jaki prezent na komunię dać chłopcu, czy dziewczynce? Kiedyś bliscy wręczali zegarki, Pismo Święte, złote łańcuszki, czy rowery. Potem przyszła moda na dawanie pieniędzy w prezencie komunijnym, aby obdarowane dziecko mogło samo zadecydować, na co je przeznaczy. Przeglądając media społecznościowe można jednak dojść do wniosku, że moda na prezenty z okazji Pierwszej Komunii Świętej nieco się zmieniła i wręcz poszła w dziwnym kierunku.

Prezenty na komunię 2023. Thermomix, Disneyland, a może dron?

Wraz z rozwojem technologii zmianie uległy także prezenty na komunię. Jak podaje portal edziecko.pl jeden z internautów na forum poprosił o poradę, czy Thermomix będzie dobrym prezentem na komunię.

- Moja chrześnica już rok temu miała sporządzoną listę prezentów, a komunia jest dopiero w przyszłym sezonie. Jako chrzestna mam jej kupić elektryczną hulajnogę, a od reszty chce pieniądze, bo w wakacje planuje wybrać się do Disneylandu. Także w przyszłym roku czeka mnie niemały wydatek - podkreśliła jedna z internautek, cytowana przez edziecko.pl. - Kiedyś usłyszałam, jak dziecko mające 9 lat chwali się, że w prezencie na I Komunię Św. od rodziców dostanie konto na Facebook - napisała jedna z użytkowniczek Twittera.

Jednak to nie wszystko. Niektóre dzieci przystępujące do Pierwszej Komunii Świętej marzą, by od chrzestnych dostać w prezencie na komunię dron, quada lub hulajnogę elektryczną. Jak wiadomo są to rzeczy niezwykle drogie, na które stać niewielu.

