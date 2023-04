Odmładzający krem do twarzy z filtrem z Rossmanna. W promocji za 9 zł! Nawilży cerę, a zmarszczki znikną. "Rewelacja. Moja mama jest zadowolona"

Odmładzający krem do twarzy z filtrem w Rossmann. Nawilża i wygładza zmarszczki

Promocje w Rossmannie to zawsze doskonała okazja, aby upolować ulubione kosmetyki do pielęgnacji czy makijażu. Teraz trwają ostatnie dni promocji Rossmann na krem do twarzy z filtrem marki Ziaja Gdanskin. Ten krem ma właściwości nawadniające, nawilżające skórę, a do tego dzięki spf15 zapewnia średnią ochronę przed promieniowaniem słonecznym. To kosmetyk, który zawiera rozświetlające drobinki i może stanowić bazę pod makijaż. Co więcej wspaniale nawilża cerę, dzięki czemu zmniejsza widoczność zmarszczek. Regeneruje barierę naskórkową i chroni przed utratą wilgoci, co sprawia, że skóra jest miękka i elastyczna przez wiele godzin. Teraz krem do twarzy Ziaja znalazł się w promocji Rossmanna i kosztuje grosze.

Krem Ziaja w promocji Rossmanna za 9 zł

Odmładzający krem do twarzy w promocji Rossmanna kosztuje jedynie 9,29 zł. To naprawdę kusząca okazja, aby wypróbować ten lubiany przez wiele kobiet dobry krem nawilżający. Panie są zachwycone jego działaniem.

"Wspaniały krem. Polecam. Idealny do cery wrażliwej."

"Efekt delikatnego rozświetlenia, skutecznie nawilża"

"Rewelacyjnie nawilża, jak na moje oko dobry skład. Używam codziennie i czuje dobrą różnicę w nawilżeniu skóry, do tego cena bardzo przystępna"

"Super produkt jestem zadowolona, mam niedoczynność tarczycy i takiego kremu szukałam."

"Bardzo komfortowa, lekka formuła pomimo zawartości spf."

- piszą w opiniach o kremie Ziaja kobiety.

Krem do twarzy z filtrem Rossmann

