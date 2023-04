Zmarszczki senne spędzają sen z powiek kobietom i mężczyznom w każdym wieku. Jak sobie z nimi radzić? Sprawdź te niezawodne sposoby

Czym są zmarszczki senne i jak powstają?

Zmarszczki senne to nic innego jak odkształcenia skóry powstające w wyniku spania. Najczęściej pojawiają się w postaci ukośnych bruzd biegnących od łuku brwiowego na czole przez policzek, występują także w okolicy ust i oczu. W przeciwieństwie do zmarszczek mimicznych nie powstają na skutek poruszania mięśni, a od sposobu układania głowy na poduszce. Są wynikiem zgniatania i przyciskania skóry w trakcie snu. Na występowanie tego rodzaju zmarszczek narażone najbardziej są osoby, które śpią na boku lub na brzuchu. Nie bez powodu mówi się, że najlepsza pozycja snu to ta na plecach. Wtedy nasza twarz nie styka się z poduszką i nie jest narażona na mechaniczne rozciąganie i zgniatanie.

Zobacz także: Eleganckie paznokcie na wiosnę 2023. Ten manicure jest idealny na krótkie paznokcie. Rodem ze złotej ery Hollywood

Domowe sposoby na zmarszczki senne

Najważniejszym czynnikiem powstawania zmarszczek sennych jest pozycja snu. Warto zatem spróbować spać na plecach. Na rynku dostępne są również specjalne poduszki, które pod naciskiem naszego ciała odgniatają się i skóra nie zostaje przyciśnięta. Elastyczność skóry w dużej mierze zależy od poziomu jej zadbania. Aby nie powstawały zmarszczki należy pić dużo wody i stosować dobrze dobraną pielęgnację. Stawiaj na kosmetyki nawilżające oraz ujędrniające. Raz na tydzień stosuj odżywcze maseczki na noc. Warto również regularnie wykonywać masaż twarzy.

Jakie kosmetyki sprawdzą się w przypadku zmarszczek sennych?

Kiehl's - Ultra Pure High-Potency Serum z 1,5% kwasem hialuronowym

Skoncentrowane 1,5% serum z kwasem hialuronowym do skóry suchej wykonane tylko z 7 składników, które pomaga uzupełnić i zatrzymać wilgoć dla zdrowiej wyglądającej, nawilżonej skóry.

i Autor: materiały prasowe Kiehl's

Pixi - Glow Tonic Serum

To lekkie serum wypełnia skórę dobroczynnymi składnikami odżywczymi, przygotowując ją jednocześnie do ostatniej fazy codziennej rutyny pielęgnacyjnej. Niewielka ilość produktu wystarczy Ci do wmasowania w całą skórę - z zaledwie kilkoma kroplami potężnej formuły będziesz na idealnej drodze do uzyskania zbalansowanej i promiennej cery.

i Autor: materiały prasowe PIXI

PHLOV - Eliksir Odmładzający

Unikalne połączenie dwóch innowacyjnych peptydów spłyca istniejące zmarszczki (w tym mimiczne, marionetkowe, czołowe oraz kurze łapki) i zwiększa odporność skóry na powstawanie nowych, przyspieszając jej relaksację po skurczu mimicznym. Poprawia syntezę kolagenu i gęstość skóry. Spowalnia procesy starzenia dzięki aktywacji tzw. genów długowieczności. Stanowiący bazę eliksiru naturalny kwas hialuronowy w trzech wielkościach molekuł wykazuje wielowymiarowe działanie nawilżające, kojące i uelastyczniające.

i Autor: materiały prasowe PHLOV

Lancôme - RÉNERGIE H.P.N. 300-PEPTIDE CREAM

To unikalny krem regenerujący skórę. Jest to krem na dzień, ale spokojnie możesz go stosować również nie wieczór. Nie ma w sowich składzie filtrów przeciwsłonecznych, dlatego w wieczornej pielęgnacji nie będzie zapychał skóry. RÉNERGIE H.P.N. 300-PEPTIDE CREAM zawiera w swoim składzie między innymi niacynamid, kwas hialuronowy oraz ponad 300 rodzajów peptydów.

i Autor: Materiały prasowe Lancôme