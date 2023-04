Sam krem z filtrem nie wystarczy! Na co jeszcze zwracać uwagę wybierając ochronę przeciwsłoneczną?

To najpiękniejsze perfumy dla kobiet na wiosnę i lato 2023. Kwiatowa esencja wprawi Cię w dobry humor i sprawi, że poczujesz się dobrze

Klasyka mody w szalonej promocji Pepco. Ta koszula damska to małe dzieło sztuki wykonane z luksusowego materiału. W Peco za jedyne 40 zł

Moda na wiosnę i lato 2023. To będą najgorętsze wzory i tkaniny tego sezonu

Nie wystarczy kupić po prostu produkt z filtrem – aby mieć pewność, że będziemy bezpieczni wybierajmy kosmetyk z SPF o szerokim spektrum, który chroni zarówno przed promieniami UVA jak UVB. Jeśli produkt wspomina o podczerwieni, świetle HEV lub naprawie DNA i zawiera przeciwutleniacze, to znaczy, że jest naprawdę godzien zaufania. Niezwykle ważny jest też sposób aplikacji – filtry, aby były skuteczne należy nakładać obficie i nosić je także w pomieszczeniach.

My polecamy: ZO Skin Health Sunscreen + Powder Broad-Spectrum SPF 30, bo to innowacyjny puder z filtrem ochronnym. Zawiera filtry fizyczne o faktorze SPF 30 oraz składniki aktywne o działaniu antyoksydacyjnym. Może być nakładany na makijaż a jego minerały odbijające światło nadają skórze świetlistego blasku. Puder należy rozprowadzić na skórze przy pomocy załączonego pędzla, okrężnymi ruchami - jako ostatni krok pielęgnacji lub makijażu i powtarzać jego aplikację co 2 godziny.

Zobacz także: To najpiękniejsze perfumy dla kobiet na wiosnę i lato 2023. Kwiatowa esencja wprawi Cię w dobry humor i sprawi, że poczujesz się dobrze

Sprawdź: ZO Skin Health Sunscreen + Powder Broad-Spectrum SPF 30, 300 zł/ 3 g

Kosmetyk z SPF stosujemy na co najmniej 15 minut przed wyjściem na słońce, aby filtry związały się ze skórą. W tym roku filtry nie tylko chronią, ale też upiększają skórę. DAX SUN TURBO GLOW Rozświetlająca olejkowa emulsja ze złotymi drobinkami SPF 30 daje piękny efekt mokrej skóry. Zawiera organiczny olej arganowy, nazywany płynnym złotem. Wraz z D-Pantenolem zapewnia intensywne nawilżenie, dzięki czemu skóra zyskuje zdrowy, promienny blask. Bogaty w peptydy ekstrakt z nasion bawełny pobudza procesy regeneracyjne, odżywia, wygładza i zapobiega odwodnieniu skóry. Ekstrakt z dzikiego indygo i karmel w naturalny sposób podkreślają kolor opalenizny i wzmacniają blask skóry, a złote drobiny dodatkowo ją rozświetlają.

Sprawdź: DAX SUN TURBO GLOW Rozświetlająca olejkowa emulsja ze złotymi drobinkami SPF 30, 37,99 zł/175 ml

Wzmacniamy barierę skórną dla dodatkowej ochrony, bo słońce może odwodnić naszą skórę. Składniki takie jak ceramidy, kwasy tłuszczowe i skwalen pomagają utrzymać silną barierę ochronną skóry. Systematycznie wzmacniamy też skórę od wewnątrz stosując kolagen.

Kiedy skóra ma dużo tej substancji jest bardziej elastyczna, silniejsza i szybciej się regeneruje. My codziennie używamy: REMÉ, czyli innowacyjną formułę wspierająca nasze piękno od wewnątrz. Kolagenowa formuła piękna REMÉ to kompozycja bioaktywnych peptydów kolagenowych VERSIOL® oraz witamin i minerałów, które wspierają zdrowie skóry, włosów i paznokci bez dodatku cukru i konserwantów.

Sprawdź: REMÉ KOLAGENOWA FORMUŁA PIĘKNA, ok. 80 zł/150 g, ok. 30 porcji | dostępne w trzech smakach: neutralnym, pomarańcza + marakuja oraz truskawka + opuncja figowa.

Ostrożnie rozpylamy perfumy, bo użycie ich bezpośrednio na skórę może osłabiać zdolność skóry do ochrony przed uszkodzeniami spowodowanymi promieniowaniem UV.

Oznacza to, że poziom ochrony zapewnianej przez filtr przeciwsłoneczny jest również zmniejszony. Rozpylamy je teraz na włosach i bieliźnie. W ciepłe dni kochamy pachnieć Happiness Happy. To kwiatowo-pudrowa kompozycja z frezją, mimozą i heliotropem bergamotką, piżmem i drzewem sandałowym.

Sprawdź: Eisenberg Paris HAPPINESS HAPPY, 369 zł/ 495 zł/ 755 zł/ 30 ml/ 50 ml/ 100 ml

i Autor: Materiały prasowe Pielęgnacja