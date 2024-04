Najgorętsze makijażowe trendy tego roku na 3. edycji Maybelline New York Music Stories!

Marka Maybelline New York po raz kolejny przeniosła nas do miasta, które nigdy nie śpi. Przekraczając próg Studia ATM, influencerzy i dziennikarze trafiali do przestrzeni inspirowanej lotniskiem JFK, a stamtąd mogli wybrać się m.in. na przejażdżkę miniaturową, żółtą taksówką po Times Square na Manhattanie, spacer po Queens i zdecydować się na eksplorowanie Staten Island. Wszystko w rytmie dobrej muzyki i w otoczeniu topowych produktów do makijażu. W evencie udział wzięli najwięksi influencerzy, osobowości z show-biznesu i dziennikarze. Wśród nich znaleźli się m.in. Klaudia Halejcio, Karolina Pisarek, Olga Kalicka, Wersow, Magdalena Stępień, Oliwia Bieniuk i Monika Miller.

Beauty moments

Maybelline New York Music Stories to wydarzenie, które pozwala znaleźć się bliżej świata makijażu. Podczas eventu, uczestnicy mogli poznać i przetestować nowości, jak i bestsellerowe produkty marki Maybelline New York. Bohaterami tegorocznej edycji były tusze do rzęs Sky High i Firework (przedpremierowo!), ale też rozświetlający róż do policzków w płynie Sunkisser, Instant Perfector Glow 4w1, który łączy właściwości czterech produktów – bazy, korektora, kremu BB i rozświetlacza, wiralowa pomadka Super Stay Vinyl Ink czy nowy powiększający usta błyszczyk Lifter Plump.

W trakcie wydarzenia na gości czekał również pokaz makijażu, który wcześniej wspomnianymi produktami wykonała Klaudia Jóźwiak, ceniona makeup artist, którą na Instagramie śledzi blisko 50 tysięcy użytkowników, a która na co dzień współpracuje z największymi nazwiskami polskiego show-biznesu. Makijażystka stworzyła na modelce nowojorski look z focusem na oczy, dzięki tuszom do rzęs Sky High i błyszczykowi Lifter Plump!

W rytmie Nowego Jorku!

Maybelline New York Music Stories skupia wokół siebie najgorętszych artystów polskiej sceny muzycznej młodego pokolenia. Tym razem na warszawskiej scenie wystąpili bracia Kacperczyk. Maciek i Paweł to muzyczne odkrycie alternatywnych brzmień ostatnich lat. Oprócz męskiego duetu, usłyszeć mogliśmy set DJ-ski, który wykonała topowa influencerka, Ewa Zawada. Jej profil na TikToku obserwuje niemal 6 milionów użytkowników.

Kwietniowa edycja Maybelline New York Music Stories zaskoczyła nie tylko frekwencją, ale też ilością atrakcji i aktywności, które pozwalały gościom na wyrażenie siebie – nie tylko w makijażu! To jednak nie wszystko. Marka szykuje kolejne wydarzenie, które czekają na nas już w sierpniu!

