To najpiękniejsze perfumy dla kobiet na wiosnę i lato 2023. Kwiatowa esencja wprawi Cię w dobry humor i sprawi, że poczujesz się dobrze

Perfumy to niewidoczny dodatek, który kojarzy się z pięknem, zmysłowością i luksusem. Zdaniem niektórych, perfumy to symbol eterycznej ulotności. To właśnie zmysł węchu najlepiej uaktywnia wspomnienia. Wiosną najczęściej sięgamy po lekkie, delikatnie owocowe lub kwiatowe kompozycje zapachowe. La Vie Est Belle od Lancôme to jeden z najbardziej kultowych zapachów ostatnich lat. Pokochały go kobiety z całego świata. Jest lekki, kobiecy, delikatny ale wyczuwalny.

Na sezon wiosna/lato 2023 Lancôme przygotowało całkowicie nową wersję LA Vie Est Belle. To ukłon w stronę mocy irysów i ich urzekającego zapachu. LA VIE EST BELLE IRIS ABSOLU to całkiem nowa kompozycja oparta o zapach, który pokochałaś.

- Odkryj nową wersję klasycznego zapachu La vie est belle Iris Absolu z uwodzicielskim irysem dalmatyńskim i owocowymi nutami figi. Zapach La vie est belle Iris Absolu od Lancôme to owocowa eksplozja soczystych nut, wzbogacona o hojny bukiet kwiatowy. 10-krotnie większe skoncentrowanie irysa dalmatyńskiego w nutach bazy wzmacnia uzależniający charakter zapachu, a zmysłowość podkreślają nuty drzewa sandałowego i akord gourmand. Flakon tego zapachu jest odwzorowaniem kryształowego uśmiechu, tworzącego wyraz nieskończonego i intensywnego szczęścia - czytamy w opisie produktu.

Dlaczego jest on taki wyjątkowy?

Niezwykła esencja La vie est belle Iris Absolu łączy w sobie soczyste nuty figi i czarnej porzeczki, harmonijnie przeplatając je z wyjątkowo silnym irysem o 10-krotnie większej koncentracji. Dodatkowo wzbogacona głębokimi akordami paczuli i gourmand, tworzy zapach, który wyróżnia się swoją niezwykłą intensywnością i bogactwem aromatów.

i Autor: Materiały prasowe Lancôme

