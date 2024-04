Wyjątkowa pielęgnacja dla każdego

W kosmetyczce maj. Co warto spakować do wyjazdowej kosmetyczki?

Routines zostało zbudowane przez zespół ekspertów polskiej marki Alkmie. To, co łączy te dwa brandy to najlepsze naturalne składniki roślinne z całego świata i nowoczesne rozwiązania biotechnologiczne, które odpowiadają za działanie wszystkich kosmetyków. Nowa marka ma jednak minimalistyczne podejście do codziennej rutyny. Routines tworzy kapsułową kolekcję kosmetyków – które można łączyć ze sobą w dowolny i łatwy sposób, gdyż idealnie się uzupełniają. W zależności od potrzeb danej skóry, można dodawać kolejne produkty do swojej rutyny bądź dzielić się nimi z bliskimi. Gwarantują one uniwersalne działanie, którego potrzebuje każda skóra, niezależnie od wieku i płci.

Zbuduj swoją rutynę samodzielnie

Wszystkie kosmetyki zostały podzielone na 6 kroków, łącznie mamy w kolekcji 16 produktów. Na prostych, intuicyjnych opakowaniach można znaleźć cyferki odpowiadające do konkretnego etapu, a ich kolory podpowiadają porę dnia. Cztery pierwsze kroki to must have codziennej pielęgnacji, dlatego marka proponuje kilka produktów w każdym etapie, aby maksymalnie dopasować rutynę do swoich potrzeb. Kolejne dwa kroki to dodatkowa pielęgnacja, która świetnie się sprawdzi do stosowania kilka razy w tygodniu, co pozwoli dogłębnie zadbać i odżywić cerę.

Zobacz także: W kosmetyczce maj. Co warto spakować do wyjazdowej kosmetyczki?

KROK 1 OCZYSZCZANIE

Aby przygotować swoją skórą do pozostałych kroków marka proponuje dwa produkty zarówno na dzień, jak i na noc. Naturalny żel do mycia twarzy, który na bazie roślinnych substancji myjących, skutecznie usuwa ze skóry wszelkie zanieczyszczenia zebrane w ciągu dnia lub nocy oraz emolientowy balsam do demakijażu, który w połączeniu z wodą zamienia się w mleczną emulsję, usuwając zanieczyszczenia, nadmiar sebum i makijaż.

KROK 2 TONIZACJA

W zależności od potrzeb skóry Routines stworzyło dwa produkty idealne do kolejnego kroku codziennej pielęgnacji. Pierwszy z nich to mgiełka tonizująca na dzień i noc. Chroni skórę przed odwodnieniem, odświeża ją i przywracając prawidłowy poziom pH. Drugi będzie dobrym wyborem w pielęgnacji wieczornej – tonik z kwasami AHA pochodzącymi z kompleksu kwiatowo – owocowego. Ma działanie mikrozłuszczające, pomaga w walce z niedoskonałościami oraz wpływa na ogólną poprawę struktury cery.

KROK 3 SERUM

Kolejnym krokiem rutyny pielęgnacyjnej z Routines jest nałożenie odpowiednio dobranego serum. Dla osób zmagających się z przebarwieniami idealne będzie to o formule bogatej w kwas azelainowy oraz unikalnej kompozycji ekstraktów roślinnych, m.in. z korzenia rabarbaru, liści morwy i magnolii lekarskiej. Dla odpowiedniego łagodzenia i regeneracji sprawdzi się serum z botanicznym blendem biofermentów, które zapewnia równowagę mikrobiomu skóry i dba o prawidłową kondycję bariery hydrolipidowej. Rozświetlające serum z nowoczesną i najbardziej stabilną formą witaminy C, doskonale tolerowaną przez skórę to wariant zapewniający wyrównanie kolorytu i odmłodzenie. W portfolio marki Routines znajdziemy również produkt do pielęgnacji cery dojrzałej i trądzikowej. Jest to specjalistyczne serum z retinalem opracowane w formie lekkiego olejku, który szybko się wchłania, nie obciążając skóry.

KROK 4 KREM

Etapem niezwykle ważnym w codziennej rutynie pielęgnacyjnej jest odpowiednie nawilżenie cery. Pierwszym wariantem marki Routines jest krem nawilżający o wielokierunkowym działaniu i lekkiej, nieobciążającej formule, odpowiedniej na dzień i na noc. Kolejny produkt to regenerujący i odmładzający krem pod oczy oraz na powieki, który dzięki zawartości peptydów sprawia, że zmarszczki wokół oczu są mniej widoczne, a skóra bardziej elastyczna. Produktem niezbędnym podczas pielęgnacji, szczególnie w okresie wiosenno-letnim (ale tak naprawdę przez cały rok) jest krem łączący wysoką ochronę SPF50 z nawilżeniem. Dzięki unikalnej formule szybko się wchłania, nie bieli skóry i nie pozostawia na niej lepkiej warstwy. Wieczorną rutynę pielęgnacyjną warto wzbogacić o odżywczy krem z ceramidami, który już od pierwszej aplikacji wspiera odbudowę bariery hydrolipidowej.

KROK 5 PEELING

Istotnym, choć często pomijanym etapem w rutynie pielęgnacyjnej, jest peeling, który zapewni wzmocnienie i poprawę kondycji skóry. Routines by Alkmie posiada trzy do wyboru, w zależności od potrzeb cery. Pierwszy z nich – peeling enzymatyczny, dzięki kremowej formule i zawartości enzymów owocowych z gruszki, figi oraz ananasa, delikatnie rozpuszcza martwy naskórek, przywracając zdrowy i promienny wygląd. Peeling szafirowy łączy w sobie skuteczność naturalnej mikrodermabrazji – złuszczania mechanicznego oraz kwasów – złuszczania chemicznego. Oba produkty sprawdzą się w pielęgnacji porannej i wieczornej. Za to peeling kwasowy odpowiedni na noc skutecznie i w kontrolowany sposób złuszcza martwy naskórek, wygładza i redukuje niedoskonałości.

KROK 6 MASKA

Ostatnim krokiem, który pozwoli zamknąć pielęgnację, jest intensywnie nawilżająca maska jogurtowa. Przynosi ona ukojenie podrażnionej cerze, a dzięki zawartości naturalnego prebiotyku – wegańskiego kefiru z opuncji w połączeniu z laktoferyną, wspiera równowagę mikrobiomu skóry i niweluje zaczerwienienia

i Autor: materiały prasowe Routines by Alkmie

i Autor: materiały prasowe Routines by Alkmie