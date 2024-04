W kosmetyczce maj. Co warto spakować do wyjazdowej kosmetyczki?

PIELĘGNACYJNY DUET IDEALNY

W wiosennej pielęgnacji połącznie witaminy C z ochroną przeciwsłoneczną, to prosty przepis na skórę pełną blasku. Na wyjeździe wiadomo, ze w kosmetyczce liczy się… miejsce, więc wybieraj produkty o wszechstronnym działaniu. W zestawie 1 + 1 od Sesderma C-VIT Radiance + Repaskin Transparent SPF50 znajdziesz dwa niezastąpione produkty: krem koloryzujący Sesderma Repaskin Silk Touch Colour z filtrem SPF 50, który zapewnia szeroką ochronę przed szkodliwym promieniowaniem UVA i UVB, oraz krem rozświetlający Sesderma C-Vit Radiance, bogaty w stabilną witaminę C, która rozświetla skórę, ujednolica jej koloryt i redukuje przebarwienia. Co więcej, w zestawie są dwa pełnowymiarowe produkty w cenie jednego dermokosmetyku.

Zobacz także: Nowoczesna moda to zrównoważona moda. Efekty ekologicznej przemiany widoczne są w świecie zegarków

Sesderma C-VIT Radiance + Repaskin Transparent SPF50, 209 zł

OCHRONA DLA CAŁEJ RODZINY

Do 7.05.2024 roku w Super-Pharm całe serie dermokosmetyków i produktów do opalania marek m.in. Avène Sun, Nuxe Sun, Solverx Sun, Vichy Capital Soleil, La Roche-Posay Antherlios, Pharamceris S, Bielenda Bikini, Lirene Sun, DAX Sun, Ziaja Sopot Sun, kupisz 20% taniej, a całe serie Lierac Sunissime, SVR Sun Secure aż 30 % taniej. Bioderma Photoderm tańsza jest o 20%, a dla Klubowiczów -30%. Bez problemu znajdziesz swój filtr idealny.

Bioderma Photoderm Bronz SPF30 200 ml

SVR Sun Secure Blur SPF50+ 50 ml

Nuxe Sun – mleczko do opalania twarzy i ciała SPF30, żel pod prysznic po opalaniu

PIĘKNE CIAŁO

Kremy i balsamy modelujące wiosną zużywamy w hurtowych ilościach. Regularne ich stosowanie pomaga ujędrnić skórę i zmniejszyć cellulit. Najlepiej działają w połączeniu z odpowiednim odżywianiem, nawadnianiem i aktywnością fizyczną, ale już sama aplikacja produktu modelującego poprzedzona masażem potrafi poprawić wygląd skóry. Teraz dermoksmetyki modelujące i wyszczuplające sylwetkę Elancyl znajdziesz w Super-Pharm i na superpharm.pl 30% taniej.

Elancyl Slim Design Noc 200 ml

GADŻETY W PODRÓŻY

Kapelusz ochronny, torba plażowa i silikonowe butelki podróżne sprawdzą się przez cały sezon urlopowy. W bagażu podręcznym warto też mieć chusteczki odświeżające. W ofercie marki własnej Life znajdziesz cały niezbędnik na wyjazd. Teraz wiele z nich w promocyjnych cenach.

Torba Life Pink

Life Chusteczki Antybakteryjne 15 szt.

Pojemnik podróżny silikonowy, 37 ml

NIE DAJ SIĘ ZASKOCZYĆ

Ani pogryźć insektom. Teraz całe marki Bros, Expel, Off!, Raid, Vaco oferujące produkty chroniące przed owadami i łagodzące skutki ukąszeń kupisz 20% taniej. A przy zakupach za 29,99 zł popularny spray przeciw komarom Mugga kupisz za 26,99 zł (zamiast 45,99 zł). Oferta wyłączni w drogeriach Super-Pharm.

i Autor: Materiały prasowe Majówka