Jak dbać o barierę hydrolipidową skór?

Codzienne zwyczaje pielęgnacyjne, narażenie skóry na działanie czynników zewnętrznych (promieniowanie, wahania temperatury, smog) mogą mieć negatywny wpływ na barierę hydrolipidową. Gdy skóra staje się wrażliwa, skłonna do powstawania podrażnień lub nagle staje się zaczerwieniona, przesuszona lub produkuje nadmiar sebum, często w ten sposób chce nam zasygnalizować, że coś jest nie tak. Co może uszkadzać jej barierę ochronną? Zbyt agresywna pielęgnacja (za dużo kosmetyków, za dużo składników), wysokie stężenia składników aktywnych dotąd niestosowanych (warto innowacje do pielęgnacji wprowadzać stopniowo), peelingi mechaniczne, pielęgnacja ignorująca panujące warunki atmosferyczne czy brak ochrony przeciwsłonecznej. Dlatego droga do pięknej i zdrowej skóry prowadzi przez odpowiednią pielęgnację, która będzie wspierała naszą barierę hydrolipidową i odpowiadała na indywidualne potrzeby skóry.

Marka tołpa.® proponuje dwa rozwiązania: dermo face sebio BHL. dla skóry ze zmianami trądzikowymi oraz dermo face lipidro. jako odpowiedź na potrzebę skóry suchej z zaburzoną barierą hydrolipidową także przy zmianach atopowych.

tołpa.® dermo face sebio BHL.

dermokosmetyki tołpa.® dermo face, sebio BHL zostały stworzone z myślą o skórze ze zmianami trądzikowymi. Zawarte w nich wyselekcjonowane składniki aktywne wraz z ekstraktem z torfu odnawiają barierę skóry, uzupełniając ją o hydroskładniki dzięki czemu przyspieszają eliminację niedoskonałości. Przywracają nawilżenie i balans hydrolipidowy. Skóra odzyskuje świeżość i zdrowy wygląd.

dermo face

lipidowa emulsja nawilżająca sebio BHL.

Dostarcza skórze w ciągu nocy niekomedogennych lipidowych składników, respektując specjalne potrzeby skóry ze zmianami trądzikowymi. Przywraca nawilżenie i odnawia barierę hydrolipidową, dzięki czemu poprawia stan skóry i przyspiesza eliminację niedoskonałości. Normalizuje wydzielanie sebum, przerywając tzw. błędne koło przetłuszczania. Przywraca komfort podrażnionej skórze. Emulsja polecana jest także do odbudowy zaburzonej bariery hydrolipidowej w trakcie i po kuracjach z kwasami i retinoidami.

dermo face sebio BHL.

wodny krem-żel nawilżający,

Dermokosmetyk dostarcza niekomedogennych hydroskładników, respektując specjalne potrzeby skóry ze zmianami trądzikowymi. Przywraca nawilżenie i wzmacnia barierę hydrolipidową, dzięki czemu poprawia stan skóry i przyspiesza eliminację niedoskonałości. Normalizuje wydzielanie sebum, przerywając tzw. błędne koło przetłuszczania. Przywraca komfort podrażnionej skórze. Wodny krem jest odpowiedni do odbudowy zaburzonej bariery hydrolipidowej w trakcie i po kuracjach z kwasami i retinoidami

dermo face sebio BHL. serum nawilżająco-kojące,

Serum dostarcza skórze skoncentrowaną dawkę witamin, hydroskładników i lipidów, respektując specjalne potrzeby skóry ze zmianami trądzikowymi. Silnie nawilża, łagodzi podrażnienia i zaczerwienienia towarzyszące zaburzonej barierze skóry. Przyspiesza eliminację niedoskonałości i przeciwdziała powstawaniu kolejnych zmian. Jest odpowiedni do stosowania w trakcie i po kuracjach z kwasami i retinoidami.

tołpa.® dermo face lipidro.

Dermokosmetyki z gamy tołpa:® dermo face lipidro zawierają torf tołpa® i roślinne składniki aktywne, które zostały tak dobrane, by intensywnie odżywiać skórę, wzmacniać jej barierę ochronną i regulować proces rogowacenia. Przywracają witalność, nawilżenie i intensywnie regenerują. Doskonale zabezpieczają skórę przed negatywnym działaniem czynników zewnętrznych.

dermo face lipidro.

S.O.S regenerujący krem-balsam,

Ten kosmetyk to ratunek dla mocno zaburzonej bariery hydrolipidowej, nawet przy zmianach atopowych. Już w 1 h poprawia stan skóry i przywraca uczucie komfortu. Łagodzi uczucie swędzenia, eliminuje suchość, łuszczenie i podrażnienie. Wzmacnia pierwszą linię obrony skóry przed szkodliwym działaniem czynników zewnętrznych. Regeneruje, nawilża i natłuszcza bez efektu ciągłej okluzji. Dzień po dniu skóra staje się bardziej miękka, gładsza i mniej reaktywna. dermo face lipidro. odżywcze serum-olejek regenerujące,

To odżywcze serum koncentruje odżywczą moc lipidów i aminokwasów w olejkowo-emulsyjnej formule. Odbudowuje nawet mocno zaburzoną barierę hydrolipidową. Pomaga wzmocnić naturalne mechanizmy nawilżenia skóry i zachować odpowiedni poziom jej nawodnienia. Dzień po dniu ogranicza łuszczenie, szorstkość, podrażnienie i przywraca skórze komfort.

dermo face lipidro.

żelowy olejek do mycia twarzy i oczu, Kosmetyk łączy właściwości żelu i lipidowego olejku, aby oczyścić twarz i okolice oczu z największą łagodnością i zachowaniem równowagi hydrolipidowej. Nie zawiera mydła i ma fizjologiczne pH, dzięki czemu może być stosowany przy mocno zaburzonej barierze skóry. Pomaga zachować odpowiedni poziom nawilżenia, chroniąc naskórek przed wysuszającymi efektami twardej wody. Dzień po dniu ogranicza łuszczenie, szorstkość i przywraca skórze komfort bez tłustej warstwy

i Autor: Karolina Januszek tołpa