Naukowcy odkryli: ta "zdrowa" dieta zwiększa ryzyko problemów z sercem o 40 proc.! Czy właśnie upadł mit o tej popularnej diecie?

Francuscy naukowcy odkryli, że nie każda dieta roślinna jest tak zdrowa, jak mogłoby się wydawać.

Badanie 64 tysięcy osób wykazało, że wysoko przetworzone produkty roślinne mogą zwiększać ryzyko chorób serca o 40%.

Kluczowe jest nie tylko to, co jemy, ale także, jak jest to przygotowane – sprawdź, które roślinne produkty są najbardziej szkodliwe!

Dieta roślina nie zawsze taka zdrowa? Nowe odkrycie naukowców tak wskazuje

Dieta oparta na wyrobach roślinnych wydaje się być zdrowsza niż ta z dużą ilością mięsa. Wiadomo, że częste spożywanie czerwonego mięsa może prowadzić do miażdżycy, a także odkładania się złogów tłuszczowych na ściankach naczyń krwionośnych. Najnowsze badania wskazują jednak, że nie zawsze dieta roślinna będzie o wiele zdrowszym wyborem.

Francuzi przeanalizowali badania 64 tys. dorosłych osób i wykazali, jak dieta wpływa na zdrowie serca. Okazało się, że nie liczy się tylko, co jemy, ale także, jak przygotowane. Badania wykazało, że wysoko przetworzona dieta roślinna także negatywnie wpływa na serce. Naukowcy z Uniwersytetów Sorbona Paris Nord i Paris Cité przyznali, że spożywanie wysoko przetworzonej żywności roślinnej może zwiększać ryzyko chorób serca nawet o 40 proc. Jak podaje portal rynekzdrowia.pl najwyższe ryzyko stwierdzono u osób, które regularnie jadły bardzo mocno przetworzoną żywność, taką jak słodkie napije oraz chipsy. W badaniu okazało się, że na zdrowie serca wpływa nie tylko rodzaj żywności, ale także zawarte w niej składniki takie jak tłuszcze, cukry oraz witaminy.

Francuskie badanie wykazało, że osoby spożywające żywność roślinną o niskim stopniu przetworzenia miały o około 40 proc. niższe ryzyko chorób sercowych w porównaniu do osób jedzących więcej produktów odzwierzęcych. Tego rodzaju zależności nie wystąpiły jednak w porównaniu diety roślinnej o wysokim stopniu przetworzenia. Naukowcy do tej grupy żywności zaliczyli przemysłowe pieczywo, gotowe zupy oraz kupne sosy do sałatek.

Jakie produkty roślinne o wysokim stopniu przetworzeniu są najbardziej szkodliwe dla zdrowia?

słodycze,

słodkie, gazowane napoje,

chipsy i słone przekąski,

słodzone produkty na śniadanie.

Naukowcy są zgodni. Liczy się nie tylko, to co spożywamy, ale także w jaki sposób. Żywność wysoko przetworzona, niezależnie czy roślina czy odzwierzęca, zawsze będzie negatywnie wpływać na nasze zdrowie.