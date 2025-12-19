Świąteczna rewolucja Lucatto: włoski akcent w tradycyjnym pieczeniu

PIERNIK KORZENNY I CIASTO CZEKOLADOWE

Tradycja w dużej porcji

Duże porcje aromatycznych wypieków wypełniają każdy zakamarek świątecznym ciepłem i radością rodzinnych chwil. Piernik kusi miodową słodyczą i korzennymi przyprawami, a czekoladowe ciasto otula intensywną nutą kakao. Przy odrobinie kreatywności można je udekorować owocami, kremem, cukrem pudrem lub posypką, tworząc własne, wyjątkowe kompozycje. To prosty sposób, by poczuć magię świąt przy wspólnym stole.

PIERNICZKI KORZENNE Wszystko w jednym zestawie

Zestawy pierniczków zawierają mieszankę do ciasta oraz komplet dekoracyjny: lukier, pisak i kolorową posypkę. Dzięki temu pieczenie i ozdabianie staje się zabawą dla całej rodziny – gotowe można powiesić na choince, podarować bliskim lub od razu skosztować. Wszystkie elementy potrzebne do dekoracji są dołączone, co pozwala w pełni skupić się na twórczej stronie przygotowań.

WŁOSKIE DESERY Zuccotto i Tiramisu w prostym wydaniu

Czekoladowa kopuła Zuccotto i Tiramisu przenoszą smak i atmosferę włoskiej kawiarni prosto do domowej kuchni. Mieszanki do biszkoptów, kremów i aromatycznych ponczy pozwalają w prosty sposób stworzyć puszyste, aksamitne desery z delikatną nutą likieru lub amaretto. To propozycja dla tych, którzy pragną poczuć elegancję i finezję włoskich słodkości.

DEKORACJE I DODATKI Kreatywność w każdym detalu

Posypki Magia di Colore w wersji świątecznej, złote serduszka, śnieżynki oraz pisaki w czterech kolorach: białym, czerwonym, zielonym i żółtym. Akcesoria te umożliwiają dekorowanie ciast, ciasteczek i deserów według własnej wyobraźni, dodając im koloru i świątecznego charakteru.

Produkty Lucatto powstają w Polsce, z dbałością o szczegóły. Mieszanki ułatwiają przygotowanie deserów, które zawsze się udają i zachwycają smakiem. Świąteczna kolekcja Lucatto łączy prostotę wykonania z aromatami świąt, zapraszając do celebrowania chwil w duchu włoskiego dolce vita

i Autor: Lucatto/ Materiały prasowe

