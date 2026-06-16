Zamiast to pić namocz stopy. Już jeden zabieg wygładzi pięty i usunie zrogowacenie. Skóra będzie mięciutka niczym pupa niemowlaka. Pieknie stopy na lato

Jak zadbać o stopy przed latem? Zmiękczająca pielęgnacja to podstawa

Brak odpowiedniej pielęgnacji stóp sprawia, że skóra pokrywa się grubą warstwą zrogowaceń, które w skrajnych przypadkach mogą zacząć pękać. Nadchodzące lato to czas, w którym wiele osób zaczyna się zastanawiać, jak przygotować swoje stopy na klapki i sandały. Kluczem pięknego wyglądu stóp jest odpowiednia pielęgnacja. Często zapomina się, że skóra na stopach wymaga takiej samej pielęgnacji jak inne części ciała. Oznacza to, że warto ją regularnie złuszczać oraz nawilżać. W sklepach znajdziesz specjalne peelingi oraz kremy dedykowane do stóp. Wybieraj te z dużą zawartością mocznika. Rewelacyjnie zmiękcza on skórę i sprawia, że nawet twarde zrogowacenia miękną i robią się gładkie.

Dodaj 100 gramów tych nasion i zalej wrzątkiem. Namacza stopy, a zrobią się miękki niczym skóra niemowlaka

Jest wiele domowych sposobów, które pomogą Ci przygotować skórę stóp na lato. Świetnie zmiękczają i delikatnie nawilżają. Jedną z takim metod jest namaczanie stóp w wywarze z siemieniem lniany. To sposób, który znały już nasze babki. Działa niczym naturalny kompres, łagodzi podrażnienia, nawilża, a także regeneruje zrogowaciały naskórek. Jak wykorzystać siemię lniane w pielęgnacji stóp? To bardzo proste. Do dużej miski wsyp około 100 gramów nasion lnu i zalej je około dwoma litrami wrzącej wody. Odczeka aż woda nieco ostygnie, a wywar zacznie konsystencją przypominać kleik. Zamocz w nim stopy i trzymaj przez około 30 minut. W tym czasie skóra zacznie się intensywnie regenerować. Zrobi się bardziej miękka, a pięty przestaną pękać. Wyjmij stopy z miski, wytrzyj do sucha i zaaplikuj na nie ulubiony krem do stóp zawierający w składzie mocznik. Wykonuj taki zabieg raz w tygodniu, a stopy przez całe lato będą pięknie i zdrowo wyglądały.

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