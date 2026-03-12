Wieczorem wsmaruj 2 łyżki w suche pięty i zmyj po 5 minutach. Będą miękkie i gładkie jak u niemowlęcia. Sposób na suche pięty

Katarzyna Kustra
Katarzyna Kustra
2026-03-12 13:12

Suche pięty to problem nie tylko estetyczny, ale także może mieć wiele przykrych konsekwencji. Dlatego warto dbać o swoje stopy, aby uniknąć pękania ich podeszew. Dlatego wieczorem wsmaruj dwie łyżki w suche pięty, a po 5 minutach zmyj pastę ze stóp. Staną się gładkie i miękkie jak u niemowlęcia.

Suche pięty

Autor: Shutterstock Suche pięty
  • Suche pięty to problem estetyczny i zdrowotny, często pogłębiany przez niewłaściwe metody pielęgnacji.
  • Tradycyjne usuwanie zrogowaceń pumeksem może przynieść krótkotrwały efekt i zaostrzyć problem.
  • Odkryj prosty, domowy sposób z użyciem sody oczyszczonej, który raz w tygodniu zapewni Ci gładkie i miękkie stopy!

Domowy sposób na gładkie pięty

Suche pięty to powszechny problem, z którym najczęściej zaczynamy z walczyć przed latem. Wtedy chcemy odsłonić stopy w ulubionych klapkach lub sandałach. Jednak trzeba pamiętać, że suche piety to problem nie tylko estetyczny. Mocno przesuszona skóra na stopach jest grubsza i łatwo pęka, a to z kolei może doprowadzić do zakażeń. Dlatego warto wiedzieć, jak wygładzić suche pięty i przywrócić im odpowiedni poziom nawilżenia. Przede wszystkim pamiętaj, że pozbywanie się zrogowaceń za pomocą pumeksu lub tarek może jedynie ten problem zaostrzyć, gdyż podczas tarcia wytwarza się temperatura i powoduje obumarcie naskórka, który i tak dalej rogowacieje. Więc efekt gładkich stóp uzyskujemy dosłownie na chwilę. Jak zatem wygładzić suche pięty? Tu oczywiście spore znaczenie ma odpowiednia pielęgnacja stóp, dzięki której usuniemy zrogowacenia i nawilżymy przesuszone stopy. Warto wprowadzić do swojej pielęgnacyjnej rutyny domowy sposób na suche pięty, dzięki któremu będziemy mieć stopy jak niemowlę. Wystarczą tak naprawdę 2 łyżki sody użyte raz w tygodniu, aby mieć gładkie pięty przez cały czas.

Wsmaruj 2 łyżki w suche pięty i zmyj po 5 minutach. Będą miękkie i gładkie

Soda oczyszczona może być pomocna w pielęgnacji suchych pięt. Działa ona jako delikatny środek złuszczający, który pomaga usunąć martwy naskórek i w efekcie stopy odzyskają gładkość i miękkość. Najpierw przygotuj pastę z sody oczyszczonej. Połącz ją z niewielką ilością wody, aby utworzyć pastę. Nałóż ją na suche pięty i delikatnie masuj okrężnymi ruchami przez kilka minut. Następnie spłucz ciepłą wodą i osusz stopy. Po zabiegu nałóż krem intensywnie nawilżający. Zabieg z sodą powtarzaj raz w tygodniu, aby utrzymać efekt.

