Rozcieńcz w ciepłej wodzie i zanurz suche pięty na 15 minut. Zmiękczająca kąpiel sprawi, że będą gładkie jak u bobasa. Sposób na suche pięty

Rozcieńcz w ciepłej wodzie i zanurz suche pięty na 15 minut

Suche pięty to powszechny problem, który dotyka osoby w każdym wieku. Najczęściej zaczynamy z nim walczyć latem, kiedy chcemy odsłonić stopy w ulubionych klapkach lub sandałach. Jednak trzeba pamiętać, że suche piety to problem nie tylko estetyczny. Mocno przesuszona skóra na stopach jest grubsza i łatwo pęka, a to z koeli może doprowadzić do zakażeń. Dlatego warto wiedzieć, jak wygładzić suche pięty i przywrócić im odpowiedni poziom nawilżenia. Przede wszystkim trzeb pamiętać, że pozbywanie się zrogowaceń za pomocą pumeksu lub specjalnych tarek może jedynie ten problem zaostrzyć, gdyż podczas tarcia wytwarza się temperatura i powoduje obumarcie naskórka, który dalej rogowacieje. O wiele lepiej jest stosować domowe sposoby na suche pięty. Sięgnij do kuchennej szafki i rozcieńcz ten popularny płyn z ciepłą wodą w misce, a następnie zanurz w niej swoje stopy na 15 minut.

Domowy sposób na suche pięty. Zmiękczająca kąpiel sprawi, że będą jak u bobasa

Domowy sposób na suche pięty przedstawiła na Instagramie Karolina Gręda, ekspertka od aromaterapii i holistycznego podejścia do zdrowia. Zachęca ona swoich obserwatorów, aby na suche pięty stosowali ocet jabłkowy. Dlaczego jest on tak skuteczny w wygładzaniu skóry na stopach? Otóż zawiera kwas octowy, który może pomóc złuszczyć martwy naskórek i zmiękczyć skórę.

Sposób na suche pięty - ocet jabłkowy. Jak go stosować?

Moczenie stóp w roztworze octu jabłkowego może skutecznie zmiękczyć i wygładzić zrogowaciałą skórę na stopach. Jak go stosować? Przygotuj kąpiel dla Twoich stóp:

Wymieszaj ciepłą wodę z octem jabłkowym w proporcji około 1:1 lub 2:1 (więcej wody). Zacznij od mniejszego stężenia, aby sprawdzić reakcję skóry. Mocz stopy w roztworze przez 15-20 minut. Po moczeniu delikatnie osusz stopy i użyj pumeksu lub tarki do stóp, aby usunąć zmiękczony martwy naskórek. Rób to delikatnie, nie zdzieraj skóry na siłę. Spłucz stopy czystą wodą i dokładnie osusz.

Na koniec nałóż bogaty krem nawilżający lub balsam do stóp. Powtarzaj ten zabieg 2-3 razy w tygodniu.