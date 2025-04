Wystarczą 3 łyżki raz w tygodniu, aby wygładzić popękane i suche pięty. Będą miękkie jak u dziecka. Domowy sposób na suche pięty

Raz w tygodniu ugotuj ryż, dodaj do niego to i nałóż na lwią zmarszczkę na czole. Świetnie domowa maseczka, która wyprostuje lwią zmarszczkę niczym toksyna botulinowa

Wystarczą 3 łyżki raz w tygodniu, aby wygładzić popękane i suche pięty

Suche, popękane pięty to problem, który dotyka zarówno kobiety, jak i mężczyzn, niezależnie od wieku. Choć często bagatelizowany jako jedynie defekt estetyczny, w rzeczywistości może być objawem poważniejszych problemów zdrowotnych, dlatego warto regularnie się badać. Tak czy inaczej, suche pięty są powodem do kompleksów wielu osób. Bywa, że problem nasila się, gdy nosimy źle dobrane obuwie, które uciska stopy i jest wykonane z materiałów, które nie przepuszczają powietrza. To bardzo częsta przypadłość u kobiet, które często noszą buty na obcasie. Nic zatem dziwnego, że przed wakacjami tak często zadajemy pytanie, jak wygładzić suche pięty? Tu oczywiście spore znaczenie ma odpowiednia pielęgnacja stóp, dzięki której usuniemy zrogowacenia i nawilżymy przesuszone stopy. Warto wprowadzić do swojej pielęgnacyjnej rutyny domowy sposób na suche pięty, dzięki któremu do wakacji będziemy mieć dosłownie stopy jak dziecko. Wystarczą tak naprawdę trzy łyżki sody użyte raz w tygodniu, aby mieć gładkie pięty.

Domowy sposób na suche pięty. Soda oczyszczona zmiękczy skórę

Domowy sposób na suche piety z sodą oczyszczoną jest szczególnie polecany przez kobiety. Jego zaletą jest niewątpliwie fakt, że jest tani, a do tego skuteczny. Wystarczy do ciepłej wody wsypać 2 łyżki sody oczyszczonej i 2 łyżeczki soli Epsom, a następnie namaczać w niej stopy przez około 20 minut. Po tym czasie należy zetrzeć martwy naskórek, osuszyć stopy ręcznikiem i posmarować je kremem nawilżającym. Taki zabieg warto przeprowadzać raz w tygodniu, a do lata będziemy mieć piękne i zadbane stopy.

Przyczyny suchych pięt. Dlaczego skóra pęka i się łuszczy?

Skóra na piętach jest naturalnie grubsza i bardziej narażona na obciążenia niż w innych częściach ciała. Brak gruczołów łojowych w tej okolicy sprawia, że jest ona również bardziej podatna na przesuszenie. Do najczęstszych przyczyn suchych pięt należą:

Niewłaściwa pielęgnacja : Zaniedbywanie regularnego nawilżania i złuszczania skóry pięt to najczęstsza przyczyna problemu.

: Zaniedbywanie regularnego nawilżania i złuszczania skóry pięt to najczęstsza przyczyna problemu. Noszenie nieodpowiedniego obuwia : Buty na wysokim obcasie, sandały z odkrytymi piętami, a także obuwie wykonane z materiałów syntetycznych mogą przyczyniać się do przesuszenia i pękania skóry.

: Buty na wysokim obcasie, sandały z odkrytymi piętami, a także obuwie wykonane z materiałów syntetycznych mogą przyczyniać się do przesuszenia i pękania skóry. Nadwaga i otyłość : Dodatkowe kilogramy zwiększają nacisk na pięty, co może prowadzić do ich pękania.

: Dodatkowe kilogramy zwiększają nacisk na pięty, co może prowadzić do ich pękania. Niedobory witamin i minerałów : Brak witamin A, E, C, B3 oraz cynku i żelaza może negatywnie wpływać na kondycję skóry.

: Brak witamin A, E, C, B3 oraz cynku i żelaza może negatywnie wpływać na kondycję skóry. Choroby skóry : Suchość i pękanie pięt mogą być objawem chorób takich jak atopowe zapalenie skóry, łuszczyca, egzema czy grzybica.

: Suchość i pękanie pięt mogą być objawem chorób takich jak atopowe zapalenie skóry, łuszczyca, egzema czy grzybica. Choroby ogólnoustrojowe : Cukrzyca, niedoczynność tarczycy, choroby nerek i wątroby mogą również przyczyniać się do problemów ze skórą pięt.

: Cukrzyca, niedoczynność tarczycy, choroby nerek i wątroby mogą również przyczyniać się do problemów ze skórą pięt. Odwodnienie : Niedostateczne spożycie płynów prowadzi do przesuszenia skóry na całym ciele, w tym również na piętach.

: Niedostateczne spożycie płynów prowadzi do przesuszenia skóry na całym ciele, w tym również na piętach. Starzenie się skóry: Z wiekiem skóra traci zdolność do zatrzymywania wilgoci, co może prowadzić do jej przesuszenia i pękania.