Wymieszaj z jogurtem i nałóż na plamy starcze, a zaczną znikać dzień po dniu. Rozjaśnisz przebarwienia, a skóra odzyska młody wygląd. Domowy sposób na plamy starcze

Wymieszaj z jogurtem i nałóż na plamy starcze, a będą znikać dzień po dniu

Plamy starcze, zwane również plamami wątrobowymi lub soczewicowatymi, to powszechny problem skórny, który dotyka wiele kobiet już po 40. roku życia. Pojawiają się głównie na dłoniach, twarzy i dekolcie i choć są niegroźna dla zdrowia, to jednak mogą być przyczyną kompleksów i obniżać pewność siebie. I zapewne dlatego tak wiele osób szuka w sieci odpowiedzi na pytanie, jak pozbyć się plam starczych domowym sposobem. Oczywiście oprócz rozjaśnienia przebarwień należy pamiętać o odpowiedniej pielęgnacji skóry przed cały rok i ochronie jej przed promieniami słonecznymi. W usunięciu plam starczych pomoże domowa maseczka, którą można śmiało stosować zarówno na twarz, dekolt czy nawet dłonie. Wymieszaj ten składnik z jogurtem i nałóż na miejsca na skórze, na których są widoczne plamy starcze, a przebarwienia zaczną znikać dzień po dniu.

Jak pozbyć się plam starczych domowym sposobem? Przygotuj maseczkę rozjaśniającą

Nie jest żadną tajemnicą fakt, że skóra bez przebarwień wygląda promiennie i młodo. To dlatego, gdy tylko pojawią się na niej jakiekolwiek plamy, chcemy je jak najszybciej rozjaśnić. Jak zatem pozbyć się plam starczych domowym sposobem? Tu pomocna może być domowa maseczka o właściwościach rozjaśniających przebarwienia skórne. Wykorzystaj do tego sok z cytryny i jogurt naturalny. Wymieszaj sok z jednej z cytryny ze 150 ml jogurtu naturalnego i nałóż na oczyszczoną skórę na około 20 minut. Po tym czasie spłucz wodą. Zabieg warto powtarzać co 3 dni, a z czasem zauważysz, że skóra staje się promienna, odmłodzona i bez widocznych przebarwień. Wynika to z faktu, że cytryna zawiera kwas cytrynowy, który działa rozjaśniająco na skórę. Z kolei jogurt dzięki zawartemu w nim kwasowi mlekowemu działa na skórę złuszczająco i nawilżająco. Dzięki takiej maseczce plamy starcze staną się z czasem mniej widoczne.

Pielęgnacja skóry dojrzałej. Jak chronić ją przed powstawaniem plam starczych?

Kluczową zasada w pielęgnacji skóry dojrzałej jest ochrona jej przed działaniem promieni słonecznych. To niestety one powodują szybsze starzenie się skóry i w efekcie uwidaczniają się na niej przebarwienia. Dlatego w miarę możliwości unikaj przebywania na słońcu i przez cały rok stosuj kremy z filtrem przeciwsłonecznym na odsłonięte miejsca na ciele. Unikaj także stosowania agresywnych kosmetyków i zabiegów, które mogą podrażnić skórę i pogorszyć stan plam starczych.