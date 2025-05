Wklepuj mieszankę w twarz co wieczór, a zmarszczki zaczną znikać nawet po 60-tce. Cera będzie odmłodzona i wygładzona. Domowa maseczka na zmarszczki

Idealne klapki i sandały? Sprawdź, co będzie w modzie!

Zmarszczki na twarzy są przyczyną kompleksów u wielu kobiet. Pierwsze bruzdy pojawiają się już po 25. roku życia i niektóre panie już wtedy zaczynają stosować pielęgnację odmładzającą cerę. Sposobów na zmniejszenie zmarszczek jest wiele - od profesjonalnych kosmetyków, po zabiegi w gabinecie medycyny estetycznej. Jeśli jednak należysz do kobiet po 60-tce, które wolałyby nie wydawać setek złotych na botoks, to wypróbuj domowe maseczki na zmarszczki, które dostarczą skórze cennych składników odżywczych, nawilżą i ujędrnią delikatną skórę twarzy. W efekcie będzie ona wyglądać młodo i świeżo każdego dnia. Dlatego chcąc odmłodzić swoją cerę i zmniejszyć zmarszczki po 60-tce, wklepuj mieszankę tych dwóch składników co wieczór w swoją twarz, a szybko zauważysz, jak bruzdy stają się coraz płytsze.

Domowa maseczka na zmarszczki po 60-tce. Jak ją przygotować i stosować?

Zmarszczki na twarzy to naturalna oznaka starzenia się skóry, ale odpowiednia pielęgnacja może pomóc w ich redukcji i spowolnieniu procesu powstawania. Zamiast sięgać po drogie kosmetyki, warto wypróbować domowe maseczki, które wykorzystują naturalne składniki o skutecznym działaniu odmładzającym skórę. Jedna z tych domowych maseczek na zmarszczki jest idealna w pielęgnacji cery kobiet po 60-tce. Przygotujesz ją z dwóch składników: białka jaja i miodu.

Składniki:

1 białko jaja

1 łyżka płynnego miodu

Przygotowanie:

Ubij białko jaja na sztywną pianę. Dodaj miód i delikatnie wymieszaj, aż składniki połączą się.

Stosowanie:

Nałóż maseczkę na oczyszczoną skórę twarzy, szyi i dekoltu. Pozostaw na 15-20 minut, aż maseczka całkowicie wyschnie. Zmyj letnią wodą.

Maseczka z jajka i miodu na zmarszczki. Jakie ma właściwości dla skóry?

Białko jaja znakomicie napina skórę i zwęża pory. Z kolei miód działa antybakteryjnie i łagodząco. Dodatkowo zatrzymuje wilgoć w skórze, zapobiegając jej wysuszeniu i powstawaniu zmarszczek. Do tej receptury warto dodać raz na jakiś czas łyżeczkę oliwy z oliwek, która jest bogata w antyoksydanty, takie jak witamina E, polifenole i karotenoidy. Hamują one starzenie się skóry, a także poprawiają elastyczność skóry, dzięki czemu staje się ona bardziej jędrna i sprężysta.

Przyczyny powstawania zmarszczek

Wyróżniamy kilka przyczyn pojawiania się zmarszczek. Poza wiekiem należą do nich:

nadmierna ekspozycja na słońce bez zastosowania filtrów,

bogata mimika twarzy,

niezdrowa dieta,

picie zbyt małej ilości wody,

palenie tytoniu i częste spożywanie alkoholu,

nieprawidłowa pielęgnacja skóry twarzy, np. niedostateczne nawilżanie cery, niezmywanie makijażu na noc.