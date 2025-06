i Autor: Shutterstock Sposób na popękane piętySposób na popękane pięty

Pielęgnacja stóp

Na suche pięty od lat mam jeden sposób. Wsypuję 4 łyżki do miski z ciepłą wodą i robię zmiękczającą kąpiel dla stóp. Są gładkie jak u dziecka

Suche pięty to chyba największa zmora latem, kiedy to chcemy założyć ulubione sandały lub klapki. Zrogowaciałe, a czasem wręcz popękane spody stóp po prostu nie wyglądają ładnie. Ja na suche pięty od lat mam jeden sposób i to na dodatek domowy. Wsypuję cztery łyżki tego proszku do miski wypełnionej ciepłą wodą i robię w niej zmiękczającą kąpiel dla swoich stóp. Po 20 minutach są gładkie jak u dziecka.