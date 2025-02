Skóra sucha i skóra odwodniona to nie to samo. Dermatolog wskazuje pielęgnację z Mixą

Jak odpowiednio pielęgnować skórę suchą, a jak skórę odwodnioną?

Skóra sucha potrzebuje odpowiedniego nawilżenia i natłuszczenia, a te możesz osiągnąć stosując preparaty z kwasem hialuronowym (najpierw nałóż serum z kwasem hialuronowym, a potem bogaty krem intensywnie nawilżający), który pozwoli nawilżyć głębsze warstwy skóry oraz z mocznikiem, który zwiąże wodę w naskórku i zapobiegnie jej odparowywaniu.

W przypadku skóry odwodnionej należy szczególnie zadbać o jej odpowiednie nawilżenie. Najlepiej sprawdzą się tutaj preparaty z kwasem hialuronowym (serum i krem), które powinno się nakładać na lekko zwilżoną skórę. Do codziennej pielęgnacji można również włączyć preparaty zawierające ceramidy. Dodatkowo należy zwrócić uwagę na odpowiednie nawodnienie (ok. 2 litry wody na dzień) – podkreśliła dr Agnieszka Kołaczek-Martinek, dermatolog, ekspertka marki Mixa.

Kosmetyk dla skóry suchej i skóry odwodnionej

Zarówno w przypadku skóry suchej, jak i skóry odwodnionej, wspólnym mianownikiem pielęgnacyjnym są preparaty z kwasem hialuronowym. Niezależnie od tego czy problemem jest sucha i odwodniona skóra czy np. tłusta i odwodniona to tak samo sprawdzi się Mixa Hyalurogel serum nawilżające z kwasem hialuronowym. Jego formuła łagodzi podrażnioną, wrażliwą skórę już od pierwszego zastosowania, jednocześnie redukując uczucie dyskomfortu i ściągnięcia. Intensywne nawilża przez 24 godziny za sprawą wysokiego stężenia składników aktywnych. Poza wspominanym już kwasem hialuronowym zawiera niacynamid oraz prowitaminę B5. Dzięki nim skóra staje się miękka, gładka i wypełniona oraz wygląda zdrowiej.

i Autor: materiały prasowe MIXA

Mocznik dla skóry suchej lub ceramidy dla odwodnionej

Dopełnieniem pielęgnacji z serum Mixa może być krem z tej samej serii z kwasem hialuronowym lub inna propozycja z asortymentu francuskiej marki. Multifunkcyjny krem z mocznikiem dla skóry suchej lub z ceramidami dla skóry odwodnionej to nie tylko kosmetyk do twarzy, ale całego ciała, bo ono również wymaga odpowiedniej pielęgnacji.

Mixa Urea Cica Repair+ dla skóry suchej

Formuła dedykowana suchej i szorstkiej skórze, która wymaga regeneracji, to Mixa Urea Cica Repair+. Dzięki jej właściwościom skóra staje się delikatnie miękka i nawilżona. Dodatkowo aplikacja kremu jest niezwykle przyjemna, dzięki tłustej konsystencji, która jest jednocześnie lekka i szybko się wchłania. Za efekt eliminujący łuszczenie i przynoszący poprawę odpowiadają specjalnie dobrane składniki.

W składzie Mixa Urea Cica Repair+ za efekt odpowiadają aż 2 składniki:

Mocznik to najważniejszy składnik kosmetyku. Jest znany ze swoich właściwości zmiękczających, nawilżających i antyseptycznych. Przenika on przed warstwę rogową naskórka i wzmacnia barierę ochronną skóry.

Niacynamid, czyli forma witaminy B3, rozświetla, wyrównuje koloryt skóry, a także wspiera odpowiedni poziom nawilżenia. Ma także właściwości antybakteryjne, przeciwzapalne oraz antyoksydacyjne.

i Autor: materiał prasowy Mixa

Mixa Ceramide Protect dla skóry odwodnionej

Kompleksowo o potrzeby suchej i wrażliwej skóry można zadbać sięgając po wielofunkcyjny krem Mixa Ceramide Protect. Jego zadaniem jest z jednej strony intensywne nawilżenie, a z drugiej wspieranie bariery ochronnej skóry. Poprawa na obu polach następuje dzięki obecności sprawdzonych składników.

W składzie Mixa Ceramide Protect za efekty odpowiadają aż 3 składniki:

Ceramidy naturalnie występują w skórze. Odpowiadają za ochronę przed nadmierną utratą wody. Wchodzą w skład bariery hydrolipidowej. Ich obecność w formule przekłada się na wzmocnienie ochrony i poprawę nawilżenia. Do tego pomagają skórze wrażliwej, podrażnionej i wspomagają redukcję zmian starzeniowych.

Skwalan jest naturalnym składnikiem, który wchodzi w skład sebum. Jako emolient mocno nawilża, a do tego ma również właściwości antyoksydacyjne, reguluje produkcję sebum oraz poprawia barierę ochronną skóry.

Gliceryna jest humektantem, co oznacza, że z jednej strony przyciąga, a z drugiej zatrzymuje wodę. Wspiera barierę hydrolipidową i pozwala utrzymać odpowiedni poziom nawilżenia.

i Autor: Materiały prasowe Mixa

Codzienna pielęgnacja z kosmetykami Mixa

Marka Mixa narodziła się we francuskiej aptece i jest znana ze 100-letniej tradycji dbania o skórę wrażliwą. Jej szeroki asortyment pozwala skompletować pełną rutynę pielęgnacyjną. Każdy produkt to potwierdzenie, że Mixa pielęgnuje zarówno skórę, jak i tradycję. Pielęgnacja twarzy z kosmetykami tej marki jest skuteczna i przyjemna, a formuły podkreślają, że na wsparcie może liczyć także cera wrażliwa. Krem czy serum do twarzy odpowiadają jej różnym potrzebom. Sprawdzą się na niedoskonałości skóry twarzy, zaskórniki lub pozwolą nawilżyć dzięki formule, w której zawarto kwas hialuronowy. Równie duże możliwości daje pielęgnacja ciała z marką Mixa. Klasyczny balsam do ciała lub balsam multifunkcyjny pozwolą zadbać o skórę każdego dnia.