Urodowe après-ski: doskonały kosmetyk do użycia po dniu spędzonym na stoku w czapce lub kasku

Maska Garnier Fructis Hair Food Cocoa

Gama kosmetyków Garnier Fructis Hair Food skupia się na pielęgnacji różnych typów włosów bazując na możliwościach, które daje natura. Wśród znanych wersji między innymi z papają i bananem jest też pozycja z masłem kakaowym. Wygładzająca maska do włosów puszących się i niesfornych Cocoa Butter Hair Food od Garnier to kosmetyk, który posiada 13% odżywczych kompleksów. Zawiera on Omega 6 i 9, masło shea oraz masło kakaowe. Dodatkowo w formule zawarto witaminy C, E i F. Dzięki ich obecności włosy stają się wygładzone, intensywnie błyszczące oraz wzmocnione. Nawet 72 godziny* bez puszenia, co daje idealne rozwiązanie dla włosów wystawionych na działanie górskiego powietrza. Dodatkowym atutem jest piękny zapach, który utrzymuje się przez długie godziny.

Jak używać maskę Garnier Fructis Hair Food Cocoa?

1 maska, która może zastąpić 3 kosmetyki, to świetne rozwiązanie w przypadku wyjazdu na ferie. Niezależnie od tego, czego właśnie będą potrzebować włosy po dniu spędzonym na stoku, w jednym opakowaniu można znaleźć rozwiązanie. Jakie są sposoby użycia maski Garnier Fructis Hair Food Cocoa?

Jako odżywka: stosuj po umyciu włosów szamponem, aby ułatwić rozczesywanie włosów bez obciążania ich.

Jako maska: nałóż na długość włosów, pozostaw na 3 do 5 minut i dokładnie spłucz.

Jako odżywka bez spłukiwania: na wilgotne włosy nałóż porcję wielkości orzecha włoskiego na całej długości włosów aż do końcówek. Twoje włosy będą głęboko odżywione i pełne blasku.