Chłodząca pielęgnacja na lato. Kosmetyki, które przynoszą skórze ulgę podczas upałów

Sam zimny prysznic to za mało

Letnią pielęgnację warto rozpocząć od dokładnego, a jednocześnie łagodnego oczyszczenia ciała. Peeling Collistar Special Perfect Body Talasso-Scrub łączy sól morską z odżywczymi olejami roślinnymi. Delikatnie złuszcza naskórek i przywraca ciału witalność po długim dniu. Regularne stosowanie peelingu wspiera również wchłanianie kosmetyków aplikowanych na kolejnych etapach, pozostawiając skórę miękką, gładką i przyjemnie odświeżoną.

Uzupełnieniem pielęgnacji może być nawilżająca maska z ceramidami Notino Hydrating Bio-Cellulose Face Mask with Ceramides, która pomaga przywrócić skórze miękkość i świeży wygląd. Biocelulozowa płachta działa kojąco, a krótkie schłodzenie produktu w lodówce przed aplikacją pozwala uzyskać jeszcze intensywniejszy efekt. Maska sprawdzi się zarówno podczas porannej, jak i wieczornej pielęgnacji.

Świeżość zapewnia mgiełka do twarzy SKIN1004 Centella Hyalu-Cica Cloudy Mist. W ciągu kilku sekund tonizuje ona cerę, nadając jej naturalny blask. Może być stosowana jako element regularnej pielęgnacji lub do odświeżania skóry w ciągu dnia.

Uczucia schłodzenia dostarczają również thim Radiance Cooling Pad. Celulozowe płatki do twarzy nasączono esencją, która pomaga obniżyć temperaturę skóry i przynosi szybką ulgę podczas najgorętszych letnich dni.

Autor: Collistar/ Materiały prasowe

Odświeżenie zmęczonego spojrzenia

Okolice oczu często jako jedne z pierwszych zdradzają skutki upalnej pogody. Opuchliznę i uczucie ciężkich powiek pomagają złagodzić płatki pod oczy z niacynamidem i wąkrotą azjatycką Notino Clarifying Bio-Cellulose Eye Patches Set with Niacinamide and Centella Asiatica. Produkt intensywnie nawilża i koi delikatną skórę pod oczami.

Uzupełnieniem letniej pielęgnacji okolic oczu może być Estée Lauder DayWear Eye Cooling Anti-Oxidant Moisture GelCrème. Lekki żel-krem nawilża, pomaga zmniejszyć widoczność oznak zmęczenia, a dzięki odświeżającej, żelowej konsystencji zapewnia natychmiastowe uczucie schłodzenia.

Dla uzyskania większego efektu można zastosować masażer do okolic oczu Notino Spa Collection Roller Cooling Eye Roller Ball. Produkt delikatnie masuje skórę, pobudza mikrokrążenie i pomaga zmniejszyć opuchliznę. Przechowywanie go w lodówce przed użyciem dodatkowo wzmacnia uczucie odświeżenia.

Autor: Notino/ Materiały prasowe

Ochrona przeciwsłoneczna podstawą letniej pielęgnacji

Latem skóra jest narażona na intensywniejsze działanie promieniowania UV, dlatego ochrona przeciwsłoneczna powinna stanowić stały element codziennej pielęgnacji. Sztyft TOCOBO Cica Cooling Sun Stick łączy wysoką ochronę przed promieniowaniem UV z lekką, nawilżającą formułą oraz przyjemnym efektem chłodzenia. Poręczna forma ułatwia ponowną aplikację produktu w ciągu dnia – w mieście, w podróży, jak i podczas wypoczynku nad wodą.

Odpowiednio dobrane kosmetyki mogą przynieść skórze natychmiastową ulgę, zwiększyć poziom jej nawilżenia i poprawić komfort nawet podczas najbardziej upalnych dni. Produkty o lekkich, chłodzących konsystencjach tworzą skuteczną i przyjemną pielęgnację dopasowaną do potrzeb skóry latem.