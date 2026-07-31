Moda na lato. Len, swobodne fasony i sztuka na t-shirtach

Inspiracje na lato

Polo, t-shirty, koszule, szorty oraz obuwie, wchodzące w skład kolekcji wiosna-lato 2026, dostępne są w wielu fasonach i wariantach kolorystycznych, zaprojektowanych tak, by towarzyszyły klientom zarówno w biurze i mieście, jak i podczas wakacyjnych wyjazdów. Przewiewne tkaniny i swobodny krój oddają charakter leniwych, ciepłych dni, łącząc wygodę z estetyką, na której zależy dojrzałemu mężczyźnie.

Polo pozostaje klasyką letniej garderoby i w ofercie Bytom dostępne jest w wielu modelach, wśród których znalazły się projekty takie jak Wattsof, Ruckinge oraz Sisley. Poszczególne propozycje różnią się wykończeniem i fakturą materiału, zachowując przy tym klasyczny, sprawdzony krój. Podobną różnorodność oferują t-shirty, takie jak Belsay i Caperton, proponowane w stonowanych, letnich odcieniach oraz różnych gramaturach bawełny. Koszule, dostępne m.in. w fasonach Capri, Malmo i Roma, występują zarówno w wersji z długim, jak i krótkim rękawem. Zestawione z szortami Croydon, uszytymi w całości z lnu, tworzą pełne lekkości i elegancji, które sprawdzają się nawet w najgorętsze dni lata.

Nowością w asortymencie są dresy, dostępne w dwóch zróżnicowanych modelach bluz: Resotior z kołnierzem golfowym oraz Winastion z kapturem, każda dedykowana do własnego fasonu spodni dresowych. Kolekcję uzupełniono również o mokasyny Torasdir ze skóry naturalnej, dostępne w dwóch wariantach kolorystycznych.

Miękkie tkaniny i swobodne fasony zapewniają komfort przez cały dzień, nie odbiegając przy tym od eleganckiego charakteru, bliskiego całej kolekcji.

Autor: Bytom/ Materiały prasowe