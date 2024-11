Wystarczą 3 łyżki dodane do wody, aby pięty były idealnie gładkie. Usunie zrogowaciałą skórę i przesuszenia. Sposób na popękane pięty

Wystarczą 3 łyżki dodane do wody, aby pięty były idealnie gładkie

Gładkie pięty są marzeniem każdej kobiety. Niestety często wskutek nieodpowiednio dobranego obuwia, złej pielęgnacji lub odwodnienia organizmu stają się suche i popękane. Na szczęście istnieją skuteczne domowe sposoby na suche pięty, które dają świetny efekt już po pierwszym zastosowaniu. Jeśli chcesz wygładzić swoje stopy i usunąć z nich zrogowaciały naskórek o wypróbuj domową kąpiel dla stóp. Namocz je w ciepłej wodzie z dodatkiem sody oczyszczonej. To trik, który stosowały nasze babcie, a jest naprawdę skuteczny. Rozpuść trzy czubate łyżki sody oczyszczonej w dwóch litrach ciepłej wody i zanurz w niej stopy na 10 minut. Następnie wytrzyj stopy szorstkim ręcznikiem, który delikatnie usunie zrogowaciały naskórek. Po takim zabiegu dobrze jest zastosować także krem na bazie mocznika. Przy regularnym stosowaniu tego zabiegu popękane pięty znowu będą idealnie gładkie.

Domowe sposoby na popękane pięty

Inną metodą użycia sody na popękane pięty, jest moczenie stóp w ciepłym mleku przez około 10 minut. Następnie wetrzyj sodę w swoje stopy. Po pięciominutowym masażu opłucz nogi pod letnią wodą i wytrzyj do sucha. Po takim zabiegu także warto zastosować krem nawilżający. W walce z suchymi piętami niezrównany będzie także zabieg z aspiryną. Ten popularny lek doskonale poradzi sobie również z popękaną skórą na spodzie stóp. Zmiękcza skórę na piętach, a kurację z jej użyciem można stosować często, aż do uzyskania efektu. Potrzebujesz 2 tabletek aspiryny i 100 ml spirytusu salicylowego. Oba składniki należy wymieszać i zamoczyć w nim gazę. Opatrunek przyłóż do pięt i owiń folią spożywczą. Okład zostaw na noc, a rano zdejmij go i umyj stopy ciepłą wodą z mydłem.