Dziecko płacze przy ubieraniu? Sprawdź, jak zakończyć codzienne wojny z maluchem

Jak podaje serwis Johns Hopkins Medicine, głośny protest przy ubieraniu to całkowicie normalny etap rozwoju u dzieci szukających własnej niezależności

Wycięcie szorstkich metek i zakładanie skarpetek na lewą stronę to najprostsza metoda na ukrytą nadwrażliwość u malucha

Strona Just One Norfolk podpowiada, żeby zaangażować uciekające dziecko w ubieranie poprzez wspólne śpiewanie piosenek lub wesołe zabawy

Pokazanie dziecku dwóch koszulek do wyboru błyskawicznie daje mu poczucie pełnej kontroli i z samego rana szybko kończy nerwową awanturę

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Dlaczego dziecko płacze przy ubieraniu? Zrozumienie buntu

Poranne ubieranie malucha to w wielu domach prawdziwy tor przeszkód, pełen uciekania i łez. Dziecko traktuje zakładanie ubrań jak najgorszą karę, a my tracimy cierpliwość jeszcze przed wyjściem do żłobka lub przedszkola. Taki bunt wydaje się na pierwszy rzut oka celową złośliwością, ale w rzeczywistości to po prostu zupełnie normalny etap rozwoju.

Jak możemy przeczytać na łamach serwisu Johns Hopkins Medicine, maluchy w tym wieku zwyczajnie zaczynają szukać swojej niezależności i sprawdzają nasze granice. Chcą same kontrolować sytuację, a do tego bardzo często źle znoszą zmianę aktywności z wesołej zabawy na nudne szykowanie się do wyjścia. Właśnie dlatego ich pierwszą naturalną reakcją na widok ciepłej kurtki czy spodni jest głośny protest i błyskawiczna ucieczka do drugiego pokoju.

Dziecko nie chce zakładać ubrań. Kiedy winna jest nadwrażliwość?

Często zupełnie zapominamy, że porannym problemem wcale nie musi być naturalna potrzeba niezależności, ale ukryta nadwrażliwość sensoryczna (zbyt mocne odczuwanie różnych bodźców z otoczenia). Według informacji udostępnionych przez Humber Sensory Processing Hub, niektóre dzieci mają niezwykle wrażliwy układ dotykowy, przez co zwykła bawełniana koszulka może sprawiać im fizyczny ból, dlatego warto wprowadzić w domu kilka drobnych zmian:

warto wycinać z ubrań wszystkie szorstkie i drapiące metki

dobrym pomysłem jest zakładanie maluchowi skarpetek na lewą stronę, aby skutecznie ukryć uwierające szwy

lepiej wybierać bezwonne płyny do prania, jeśli mocny zapach wyraźnie drażni dziecko

warto pozwalać dziecku na samodzielne wybieranie w sklepie takich ubrań, które są dla niego po prostu miłe w dotyku

Wprowadzenie tych kilku banalnie prostych rozwiązań potrafi bardzo pomóc w codziennym, porannym funkcjonowaniu całej rodziny. Dzięki temu maluch szybko odzyska poczucie bezpieczeństwa, a codzienne zakładanie ubrań przestanie kojarzyć mu się z nieprzyjemnym drapaniem i bolesnym uciskiem na skórze.

Jak zachęcić malucha do ubierania? Zabawy zamiast krzyku

Nawet najwygodniejsze ubrania niewiele pomogą, jeśli sama czynność ubierania wieje nudą i mocno kojarzy się maluchowi z ciągłym pośpiechem. My jako rodzice nierzadko próbujemy narzucić szybkie tempo, co tylko potęguje opór ze strony malucha i prowadzi do niepotrzebnego napięcia w całym domu. Zamiast rwać włosy z głowy i podnosić głos, o wiele skuteczniejsze bywa podejście do tematu z dużą dawką humoru i uśmiechu.

Strona Just One Norfolk podpowiada, żeby zaangażować dziecko poprzez ciekawe zabawy i wspólne śpiewanie piosenek o częściach ciała. Dobrym pomysłem może być również wcześniejsze ćwiczenie zapinania kurtek na ulubionych misiach lub lalkach, co pozwala w bezpieczny sposób oswoić się z całym tym procesem. Kiedy twoje dziecko uczy się kolejności zakładania na siebie rzeczy w formie wesołej gry, od razu czuje się ważne i o wiele chętniej z nami współpracuje.

Co robić, gdy dwulatek ucieka przy ubieraniu? Sprawdzone sposoby

Jeśli maluch stanowczo odmawia współpracy i chowa się pod stołem, bardzo dobrym rozwiązaniem jest po prostu danie mu możliwości wyboru. Zamiast pytać, w co chce się ubrać, lepiej od razu pokazać dwie opcje i zapytać, czy woli założyć dzisiaj czerwoną, czy może niebieską koszulkę, co błyskawicznie daje mu poczucie pełnej kontroli nad sytuacją. Jak radzi portal Mayo Clinic, warto też na co dzień dbać o stały plan dnia (chodzi tutaj głównie o regularne pory snu i jedzenia), bo mocno zmęczone lub zwyczajnie głodne dziecko o wiele szybciej wpada we frustrację i płacz. W kryzysowych sytuacjach opłaca się po prostu wygospodarować rano trochę więcej czasu, odpuścić walkę i zapewnić malucha, że doskonale rozumiemy jego gorszy nastrój. Ubieranie dziecka na siłę najczęściej przynosi całkowicie odwrotny skutek i tylko niepotrzebnie wydłuża całą poranną awanturę, psując humor wszystkim domownikom na resztę dnia.

Źródła:

Johns Hopkins Medicine — “How to Get a Toddler to Listen”

Mayo Clinic — “Temper tantrums in toddlers: How to keep the peace”

Just One Norfolk (NHS) — “Clothing & Dressing”

Humber Sensory Processing Hub (Connect – Children’s Services and Adult Learning Disability Services, NHS) — “Dressing”

University Hospitals Dorset NHS Foundation Trust — “Practical Tips for Clothing, Tactile Sensitivity, and Getting Dressed!”

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