Ten składnik to sekret idealnego rosołu. Kiedyś używały go wszystkie babcie, dziś został zapomniany

Tajemnica aromatycznego rosołu kryje się w mięsnym dodatku, który obecnie odszedł w zapomnienie.

Dzięki temu niepozornemu składnikowi zupa nabiera bogatego aromatu.

Aby cieszyć się wyśmienitą esencją, należy skomponować ten produkt z resztą mięsa i włoszczyzną, a następnie gotować wywar w bardzo wolno.

Zazwyczaj do przyrządzenia popularnego wywaru wykorzystujemy skrzydełka, porcje rosołowe, udka, a niekiedy też wołowinę. Ja również stosuję tę samą metodę, jednak często powracam myślami do niezwykłego dodatku stosowanego przez moją babcię. To właśnie on sprawiał, że aromat jej popisowej zupy pozostawał nie do skopiowania. Współcześnie składnik ten jest bardzo rzadko spotykany na stołach, mimo że dawniej stanowił podstawę tradycyjnego gotowania. Brak tego rodzaju mięsa w dzisiejszej kuchni to spora strata, ponieważ wspaniale wzmacnia głębię bulionu.

Serca drobiowe to klucz do najlepszego rosołu domowego

Dla mojej babci podstawą wyśmienitej zupy były serca drobiowe, które jej zdaniem nadawały potrawie niesamowitego aromatu. Podroby te nie przytłaczają całego wywaru, a jedynie subtelnie wydobywają jego esencję. Tradycyjnie łączyła je z wołowiną lub porcją drobiu, co skutkowało uzyskaniem przejrzystej, złocistej i niesamowicie pachnącej zupy. Obowiązkowo w garnku lądowała także opalona cebula, korzenie, liście laurowe, ziele angielskie oraz gałązka lubczyku, tworząc idealną kompozycję.

Przed wrzuceniem serc do wrzątku, babcia pilnowała, by odpowiednio je umyć i pozbawić zanieczyszczeń pod bieżącą wodą. Następnie trafiały do dużego naczynia wraz z pozostałymi rodzajami mięs i zalewano je zimną wodą. Kluczem do sukcesu okazało się gotowanie na wolnym ogniu, trwające nawet kilka godzin, dzięki czemu składniki mogły oddać całe swoje bogactwo.

Obecnie rzadko doceniamy serca drobiowe. Znalezienie ich na sklepowych półkach bywa sporym wyzwaniem, a nawet jeśli są dostępne,i chętniej sięgamy po tradycyjne części drobiu czy wołowinę. Ignorowanie tego taniego i pełnego smaku produktu to duży błąd, bowiem potrafi on przywrócić zupie ten niesamowity, domowy charakter, który budzi nostalgię za dawnymi latami.

Sama czasami odtwarzam ten dawny, sprawdzony przepis z dzieciństwa. Gdy tylko dodaję drobiowe serca do gotującego się bulionu, rozchodzący się zapach od razu przywodzi na myśl ciepło domowego ogniska i niedzielne obiady.

Rosół domowy: tradycyjny przepis na lekarstwo na wszystkie smutki

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