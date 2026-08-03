Te rośliny wysiej w sierpniu. Jesienią twój ogród będzie wyglądał obłędnie

Julia Mościńska
Julia Mościńska
2026-08-03 6:43

Końcówka lata wcale nie musi oznaczać zamierania przydomowej zieleni. Doświadczeni miłośnicy upraw doskonale zdają sobie sprawę z tego, że ósmy miesiąc roku to fenomenalny czas na umieszczenie w ziemi nasion konkretnych gatunków. Właściwa selekcja roślin gwarantuje błyskawiczne kiełkowanie przed nadejściem przymrozków, a w konsekwencji przedłużenie radosnego, niezwykle barwnego sezonu.

Różowe i białe hortensje kwitnące na rabacie przed domem. O roślinach do wysiania w sierpniu przeczytasz na SE.
Autor: Wygenerowane przez AI
  • Późne lato stanowi doskonały moment na wysiew nasion, co skutecznie wydłuża okres atrakcyjności naszej działki.
  • Właściwie wyselekcjonowane okazy bez problemu wykiełkują i ożywią przestrzeń swoimi intensywnymi barwami w trakcie jesiennych chłodów.
  • Decydując się na konkretne sadzonki, trzeba stawiać przede wszystkim na odmiany charakteryzujące się szybkim wzrostem i dużą odpornością na niskie temperatury.
  • Niewielki nakład pracy pod koniec wakacji zaowocuje pięknym, tętniącym życiem otoczeniem domu przez kolejne miesiące.
Posadź na balkonie i na rabacie. Much będą omijać twój dom szerokim łukiem
Galeria zdjęć 10

Środek lata zazwyczaj wiąże się z podziwianiem w pełni rozwiniętych pąków, jednak na zewnątrz wciąż czeka na nas sporo zadań. Umieszczanie nasion w gruncie o tej porze roku pomaga w sprawnym uzupełnieniu pustych przestrzeni na rabatach, a dodatkowo świetnie przygotowuje teren na nadejście chłodniejszych dni. Takie działanie gwarantuje nam zachowanie wyjątkowo atrakcyjnej przestrzeni wypoczynkowej przez bardzo długi czas.

Kupując paczki z nasionami pod koniec okresu wakacyjnego, musimy koncentrować się na odmianach bezproblemowo znoszących spadki temperatur oraz wyróżniających się błyskawicznym tempem wzrostu. Cześć z takich okazów zdąży zaprezentować swoje piękne płatki jeszcze przed zimą, podczas gdy inne wypuszczą ozdobne liście lub zaczną gromadzić siły do intensywnego rozkwitu w przyszłym roku.

Jakie kwiaty wysiewać w sierpniu? Te gatunki sprawdzą się idealnie

Wśród najbardziej polecanych roślin do uprawy w tym okresie wymienia się przede wszystkim nagietki, chabry, pachnącą maciejkę oraz facelię. W wielu zakątkach naszego kraju końcówka lata sprzyja również sadzeniu gatunków dwuletnich, do których zaliczamy między innymi bratki, urocze stokrotki oraz niezapominajki. Te konkretne rośliny z pewnością zachwycą nas niezwykle gęstymi kwiatostanami w nadchodzącym roku.

Osoby marzące o niezwykle barwnym otoczeniu w chłodniejszych miesiącach powinny wzbogacić swoje rabaty o błyskawicznie rosnące gatunki ozdobne, a także popularne wrzosy i astry jesienne. W tym przypadku fundamentem sukcesu jest systematyczne nawadnianie rozwijających się siewek oraz dopasowanie konkretnego stanowiska do wymagań wybranej sadzonki. Dobre ukorzenienie pozwoli cieszyć się wspaniałą paletą barw na zewnątrz przez naprawdę długi czas.

Wykonanie kilku nieskomplikowanych zabiegów pielęgnacyjnych pod koniec wakacji potrafi diametralnie odmienić jesienne oblicze naszej przydomowej działki. Warto poświęcić ostatnie pogodne dni na odpowiednie zagospodarowanie wolnej przestrzeni, dzięki czemu kolorowe rabaty będą poprawiać nam nastrój w trakcie szarych, deszczowych popołudni.

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