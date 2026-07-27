Ogrodnicy odchodzą od tui. Ten krzew to nowy hit, który nie wymaga przycinania

Tradycyjne rośliny żywopłotowe tracą na popularności, ustępując miejsca gatunkom o mniejszych wymaganiach pielęgnacyjnych i większej odporności.

i większej odporności. Obecne trendy w projektowaniu ogrodów promują rośliny, które wyglądają estetycznie przez okrągły rok, dobrze znoszą trudne warunki i nie potrzebują ciągłej uwagi.

i nie potrzebują ciągłej uwagi. Przy wyborze roślin żywopłotowych kluczowy jest nie tylko wygląd, ale też szybkość wzrostu, tolerancja na niepogodę oraz brak konieczności skomplikowanej pielęgnacji , co gwarantuje spokój na lata.

, co gwarantuje spokój na lata. Pojawiła się roślina, która dzięki dużej odporności, łatwej obsłudze i pięknemu wyglądowi niezależnie od pory roku, staje się nowym faworytem ogrodników.

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Nowoczesne ogrodnictwo mocno stawia na komfort właścicieli. Dlatego chętnie wybierane są rośliny, które świetnie radzą sobie z wahaniami pogody, rzadko chorują i nie wymuszają na nas ciągłej pracy z sekatorem. Taki dobór gatunków sprawia, że przestrzeń wokół domu wygląda pięknie, a my mamy więcej wolnego czasu.

Tuje ustępują miejsca nowym roślinom. Co sprawdzi się na żywopłot?

Zanim zdecydujemy się na konkretny gatunek do stworzenia zielonej ściany, warto wziąć pod uwagę kilka istotnych czynników. Oprócz walorów estetycznych, liczy się dynamika wzrostu, odporność na mroźne zimy i letnie susze, a także częstotliwość niezbędnego przycinania. Na rynku dostępne są rośliny, które prezentują się wspaniale przez 12 miesięcy w roku i nie sprawią kłopotu nawet osobom stawiającym pierwsze kroki w ogrodnictwie.

Zamiast tui posadź w ogrodzie jałowiec skalny 'Blue Arrow'

Świetnym i coraz popularniejszym zastępcą klasycznych tui jest jałowiec skalny 'Blue Arrow'. To krzew o wąskim, kolumnowym pokroju, który wyróżnia się przepiękną, srebrzystoniebieską barwą, utrzymującą się niezależnie od pory roku. Co ważne, nie brązowieje on w takim stopniu jak tuje, a dzięki naturalnie zwartej budowie niemal w ogóle nie trzeba go ciąć. Rośnie niespiesznie i sam zachowuje ładną formę. Niestraszne mu silne mrozy, przejściowe braki wody czy zanieczyszczone, miejskie powietrze. Idealnie sprawdzi się na stanowiskach pełnych słońca z przepuszczalną ziemią.

Jeśli tylko zagwarantujemy mu optymalne warunki wzrostu, będzie cieszył oko przez długie lata, pozwalając zapomnieć o uciążliwej pielęgnacji, jakiej wymagają tuje. Właśnie z tego powodu specjaliści i pasjonaci ogrodnictwa tak chętnie rekomendują ten gatunek jako wspaniałą alternatywę przy tworzeniu nowoczesnych żywopłotów.

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