Wlej do doniczki ze storczykiem raz w miesięcy, a nie zdążysz liczyć nowych kwiatów. Odżywia korzenie, pędy i pobudza kwitnienie. Zapomniana odżywka do storczyków

- Storczyki to popularne i długowieczne kwiaty, które przy właściwej pielęgnacji mogą obficie kwitnąć przez wiele lat.
- Klucz do ich zdrowia to specjalistyczne podłoże oraz precyzyjne nawadnianie, naśladujące naturalne warunki.
- Odkryj zaskakujący, domowy sposób na nawożenie wodą po ryżu, który dostarczy orchideom niezbędnych składników.
- Dowiedz się, jak ten prosty, comiesięczny zabieg sprawi, że Twoje storczyki zakwitną dwukrotnie częściej i intensywniej!
Pielęgnacja storczyków
Dla wielu osób są obowiązkowymi kwiatami doniczkowymi w domu. W warunkach domowych niektóre odmiany storczyków, w tym popularne Phalaenopsis, potrafią zakwitać nawet kilka razy do roku. Orchidee są kwitami długoletnimi i odpowiednio pielęgnowane mogą kwitnąć nawet przez 20 lat. Sekretem pielęgnacji storczyków jest podłoże, drenaż oraz podlewanie. W naturze storczyki pobierają wodę głównie z powietrza, a ich korzenie potrzebują dotlenienia. Warstwa drenażu, czyli oddychającego, przepuszczalnego podkładu na dnie doniczki pozwala na szybkie odparowywanie wody i przeciwdziała gniciu korzeni. Storczyki należy podlewać, gdy podłoże zaczyna wysychać. Bezwzględnie trzeba unikać przelania rośliny, a nadmiar wody z podstawki zawsze odlewać. Zbyt dużo wody w korzeniach może prowadzić do ich gnicia. Storczyki potrzebują także nawadniania z otoczenia. Oznacza to, że orchidee pobierają wodę z powietrza. Warto je raz na jakiś czas zraszać odstaną wodą. W okresie zimowym trzeba także dbać o nawodnienie powietrza. Suche i nagrzane powietrze od grzejników może prowadzić do marnienia rośliny.
Jak przygotować podłoże pod storczyki?
Właściwe podłoże to klucz do sukcesu w uprawie storczyków. Większość gatunków to epifity, co oznacza, że w naturze rosną na drzewach, a ich korzenie potrzebują stałego dostępu do powietrza. Dlatego tradycyjna ziemia ogrodowa nie jest dla nich odpowiednia. Idealne podłoże powinno być luźne, przewiewne i szybko przesychające. Najczęściej stosuje się mieszankę kory sosnowej (najlepiej grubej frakcji), keramzytu, torfu kokosowego, a czasem również węgla drzewnego lub mchu sphagnum. Gotowe mieszanki dostępne w sklepach ogrodniczych często są dobrym rozwiązaniem, ale warto zwrócić uwagę na ich skład, aby dopasować go do konkretnego gatunku storczyka.
Raz w miesiącu wlej to do storczyka. Zacznie kwitnąć dwa razy bardziej obficie
Wiele osób zapomina o nawożeniu kwiatów doniczkowych. To błąd ponieważ kwiaty w warunkach domowych także potrzebują składników odżywczych, których nie mogą pobierać z ziemi doniczkowej. W przypadku storczyków z powodzeniem wystarczą domowe odżywki, a specjaliści polecają wodę po gotowaniu ryżu. Wystarczy, że ugotujesz 0,5 kg ryżu w 1 litrze wody. Ważne, aby wody nie solić. Po zdjęciu garnka z kuchenki należy odcedzić ryż, a pozostałą wodę pozostawić do wystygnięcia. Tak przygotowaną mieszanką podlewaj storczyki raz w miesiącu.
Woda po gotowaniu ryżu dostarcza wiele cennych składników odżywczych, w tym azot, fosfor oraz potas. Składniki ten odpowiadają na porost liści oraz wypuszczanie pąków. Dodatkowo wzmacniają układ korzeniowy i wzmacniają cały kwiat. W efekcie storczyki będą szybciej wypuszczać nowe pąki i dłużej kwitnąć. Jednocześnie zawartość substancji odżywczych w wodzie po ryżu jest na tyle małe, że nie istnieje ryzyko przenawożenia.