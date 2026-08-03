Wlej do doniczki ze storczykiem raz w miesięcy, a nie zdążysz liczyć nowych kwiatów. Odżywia korzenie, pędy i pobudza kwitnienie. Zapomniana odżywka do storczyków

Storczyki to popularne i długowieczne kwiaty, które przy właściwej pielęgnacji mogą obficie kwitnąć przez wiele lat.

Klucz do ich zdrowia to specjalistyczne podłoże oraz precyzyjne nawadnianie, naśladujące naturalne warunki.

Odkryj zaskakujący, domowy sposób na nawożenie wodą po ryżu, który dostarczy orchideom niezbędnych składników.

Dowiedz się, jak ten prosty, comiesięczny zabieg sprawi, że Twoje storczyki zakwitną dwukrotnie częściej i intensywniej!

Pielęgnacja storczyków

Dla wielu osób są obowiązkowymi kwiatami doniczkowymi w domu. W warunkach domowych niektóre odmiany storczyków, w tym popularne Phalaenopsis, potrafią zakwitać nawet kilka razy do roku. Orchidee są kwitami długoletnimi i odpowiednio pielęgnowane mogą kwitnąć nawet przez 20 lat. Sekretem pielęgnacji storczyków jest podłoże, drenaż oraz podlewanie. W naturze storczyki pobierają wodę głównie z powietrza, a ich korzenie potrzebują dotlenienia. Warstwa drenażu, czyli oddychającego, przepuszczalnego podkładu na dnie doniczki pozwala na szybkie odparowywanie wody i przeciwdziała gniciu korzeni. Storczyki należy podlewać, gdy podłoże zaczyna wysychać. Bezwzględnie trzeba unikać przelania rośliny, a nadmiar wody z podstawki zawsze odlewać. Zbyt dużo wody w korzeniach może prowadzić do ich gnicia. Storczyki potrzebują także nawadniania z otoczenia. Oznacza to, że orchidee pobierają wodę z powietrza. Warto je raz na jakiś czas zraszać odstaną wodą. W okresie zimowym trzeba także dbać o nawodnienie powietrza. Suche i nagrzane powietrze od grzejników może prowadzić do marnienia rośliny.

Jak przygotować podłoże pod storczyki?

Właściwe podłoże to klucz do sukcesu w uprawie storczyków. Większość gatunków to epifity, co oznacza, że w naturze rosną na drzewach, a ich korzenie potrzebują stałego dostępu do powietrza. Dlatego tradycyjna ziemia ogrodowa nie jest dla nich odpowiednia. Idealne podłoże powinno być luźne, przewiewne i szybko przesychające. Najczęściej stosuje się mieszankę kory sosnowej (najlepiej grubej frakcji), keramzytu, torfu kokosowego, a czasem również węgla drzewnego lub mchu sphagnum. Gotowe mieszanki dostępne w sklepach ogrodniczych często są dobrym rozwiązaniem, ale warto zwrócić uwagę na ich skład, aby dopasować go do konkretnego gatunku storczyka.

Raz w miesiącu wlej to do storczyka. Zacznie kwitnąć dwa razy bardziej obficie

Wiele osób zapomina o nawożeniu kwiatów doniczkowych. To błąd ponieważ kwiaty w warunkach domowych także potrzebują składników odżywczych, których nie mogą pobierać z ziemi doniczkowej. W przypadku storczyków z powodzeniem wystarczą domowe odżywki, a specjaliści polecają wodę po gotowaniu ryżu. Wystarczy, że ugotujesz 0,5 kg ryżu w 1 litrze wody. Ważne, aby wody nie solić. Po zdjęciu garnka z kuchenki należy odcedzić ryż, a pozostałą wodę pozostawić do wystygnięcia. Tak przygotowaną mieszanką podlewaj storczyki raz w miesiącu.

Woda po gotowaniu ryżu dostarcza wiele cennych składników odżywczych, w tym azot, fosfor oraz potas. Składniki ten odpowiadają na porost liści oraz wypuszczanie pąków. Dodatkowo wzmacniają układ korzeniowy i wzmacniają cały kwiat. W efekcie storczyki będą szybciej wypuszczać nowe pąki i dłużej kwitnąć. Jednocześnie zawartość substancji odżywczych w wodzie po ryżu jest na tyle małe, że nie istnieje ryzyko przenawożenia.

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