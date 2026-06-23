W czasie upałów zrób to że storczykiem. Nawet żar z nieba nie będzie mu straszny i obsypie kwiatami w największy upał. Ratunkowa pielęgnacja storczyków na lato

Upały powyżej 30°C to dla storczyków walka o przetrwanie, grożąca poparzeniami liści i utratą pąków, jeśli nie zapewnimy im odpowiedniej pielęgnacji.

Zadbaj o zacienione stanowisko i zwiększ częstotliwość podlewania, pamiętając jednocześnie, aby unikać przelania, które może prowadzić do gnicia korzeni.

Poznaj jeden kluczowy zabieg ratunkowy, który może uratować Twoje orchidee przed wysuszeniem i zapewnić im bujne kwitnienie nawet w największe upały!

Jak pielęgnować storczyki w czasie upałów? Ważny zabieg, o którym nie możesz zapominać

Kwiaty doniczkowe również narażone są na działanie warunków atmosferycznych. Upały, suche powietrze i brak odpowiedniej ilości wody sprawia, że mogą zacząć marnieć. Storczyki najlepiej rosną w temperaturze 20-25 stopni Celsjusza. Gdy termometry wskazują ponad 30 kresek rośliny rozpoczynają walkę o przetrwanie. Fala gorąca i silne promienie słoneczne prowadzą do poparzeń liści, a także przesuszenia się układu korzeniowo łodygowego. W skrajnych przypadkach storczyki mogą zacząć tracić już zawiązane pąki.

W czasie upałów bardzo ważne jest odpowiednie stanowisko dla storczyków. Powinno być one zacienione z niewielkim dostępne do rozproszonego światła słonecznego. Orchidee w tym czasie wymagają również wzmożonego podlewania. Profesjonalni floryści wskazują, że w czasie upałów storczyki należy podlewać nawet co 3 dni. Lepiej robić to częściej, ale nie doprowadzać do gromadzenia się wody w podstawce. Latem łatwo jest przedobrzyć i przelać kwiat. W przypadku storczyków taka sytuacja może skończyć się gniciem korzeni.

Storczyki bardzo lubią wilgoć w powietrzu. W warunkach domowych zachowanie prawidłowej wilgotności powietrza może być nieco trudniejsze. Zima przesuszają je nagrzanie grzejniki, a latem słońcem. W czasie upałów możesz raz w tygodniu zraszać liście storczyka dostaną wodą. Dzięki temu roślin będzie pobierać wodę nie tylko korzeniowo, ale również poprzez liście. Uważaj jednak, aby nie oblewać wodą kwiatów. Świetnym rozwiązaniem jest również włożenie kostek lodu do doniczki. Delikatnie obniżą one temperaturę korzeni, topniejąc będą dostarczały wody. Jeżeli planujesz urlop warto rozważyć postawienie miski z wodą obok doniczek że storczykami. Zadziałania one niczym delikatne nawilżacze powietrza. Parująca woda zwiększy wilgotność powietrza wokół roślin.

To jest kluczowy zabieg dla storczyków w czasie upałów. Dzięki temu orchidea nie padnie

Jednym z najpopularniejszych sposobów na ratunkową pielęgnację dla storczyków w czasie upałów jest namaczanie korzeni w chłodnej wodzie. Wystarczy, że delikatnie wyjmiesz korzenie storczyka z doniczki. Możesz także przy okazji sprawdzić, w jakim są stanie i czy nie gniją. Oczyszczone z ziemi korzenie zamaczaj w odstanej wodzie na około 20 minut. Po tym czasie wyjmij korzenie z wody i odczekaj, aby ociekły z wody. Następnie przełóż je ponownie do doniczki i gotowe. W czasie największych upałów zabieg ten możesz wykonywać nawet raz w tygodniu.

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