Smartfony na miarę nowych potrzeb

Niezależnie od tego, czy chodzi o korzystanie z kilku aplikacji jednocześnie, nanoszenie zmian w dokumentach czy edycję materiałów wideo, użytkownicy coraz częściej napotykają ograniczenia mniejszych ekranów. Aż 85% respondentów z Wielkiej Brytanii, Francji, Niemiec, Włoch i Hiszpanii deklaruje, że rozpoczęło wykonywanie zadania na smartfonie, ale dokończyło je później na urządzeniu z większym ekranem.

Ograniczona przestrzeń ekranu pozostaje jedną z największych przeszkód podczas wykonywania bardziej złożonych zadań – wskazuje na nią niemal co trzeci badany (29%). Z kolei co czwarty respondent (25%) przyznaje, że frustruje go konieczność ciągłego przełączania się między aplikacjami lub kartami.

To właśnie te ograniczenia sprawiają, że wiele zadań pozostaje niedokończonych. Najczęściej dotyczy to zakupów online i porównywania ofert (26%), czytania lub przeglądania ważnych dokumentów (26%) oraz edycji zdjęć i materiałów wideo (21%).

Więcej przestrzeni na to, co naprawdę ważne

Gdy zadanie wymaga skupienia lub podjęcia ważnej decyzji, użytkownicy potrzebują większej przestrzeni do wygodnej pracy. Respondenci przyznają, że odkładają wykonanie niektórych zadań, wielokrotnie je weryfikują lub przenoszą na inne urządzenie, obawiając się przeoczenia ważnych informacji lub popełnienia błędu.

Najczęściej dotyczy to:

wypełniania formularzy (26%),

przeglądania rachunków, umów lub dokumentów urzędowych (21%),

dokonywania płatności lub wykonywania przelewów (19%).

Respondenci coraz częściej postrzegają składane smartfony jako praktyczne rozwiązanie tych wyzwań. Wśród najczęściej wskazywanych korzyści wymieniają:

możliwość porównywania informacji obok siebie (31%),

wykonywanie zadań bez konieczności przełączania się między urządzeniami (30%),

wygodniejsze oglądanie treści, czytanie i granie na większym ekranie (29%).

Gdzie użytkownicy napotykają największe wyzwania?

Urządzenie, z którego korzystamy, ma dziś większe znaczenie niż kiedykolwiek wcześniej. Smartfony przejęły wiele codziennych zadań wymagających podejmowania decyzji. Dzięki coraz większej mocy obliczeniowej stały się mobilnym centrum zarządzania, umożliwiając jednoczesną realizację wielu złożonych czynności.

Badanie pokazuje, że:

niemal połowa respondentów (48%) korzysta ze smartfona do zarządzania finansami, opłacania rachunków, bankowości, ubezpieczeń lub wypełniania formularzy,

ponad czterech na dziesięciu badanych (42%) jednocześnie ogląda materiały, gra lub czyta treści, prowadząc rozmowy lub wyszukując informacje,

ponad jedna trzecia respondentów (38%) przegląda równocześnie wiele stron internetowych lub kanałów w mediach społecznościowych.

Siedem generacji doświadczeń

Wraz ze wzrostem zainteresowania urządzeniami, które łączą mobilność z większą przestrzenią roboczą, składane smartfony przeszły drogę od niszowej innowacji do praktycznego rozwiązania wspierającego codzienną produktywność i rozrywkę.

Samsung zapoczątkował kategorię składanych smartfonów siedem lat temu. Od tego czasu firma nieustannie rozwija tę technologię, czerpiąc z doświadczeń milionów użytkowników, którzy każdego dnia składają i rozkładają swoje urządzenia, oglądają na nich treści, pracują i tworzą. Każda kolejna generacja pozwalała jeszcze lepiej dopracować sposób korzystania ze składanych smartfonów.

To właśnie te doświadczenia kształtują nową generację urządzeń, projektowanych tak, aby korzystanie ze składanych smartfonów było jeszcze bardziej intuicyjne, praktyczne i naturalne w codziennym życiu.

„Każdy z nas korzysta z technologii w inny sposób, ale coraz częściej oczekujemy, że smartfon będzie wspierał nas w codziennym życiu, pracy i tworzeniu. Dlatego dziś liczy się nie tylko specyfikacja techniczna, ale także forma urządzenia. Smartfon powinien naturalnie wpisywać się w sposób, w jaki korzystamy z niego na co dzień, zamiast wymagać od użytkownika dostosowania się do jego ograniczeń. Wyniki tego badania potwierdzają to, czego nauczyliśmy się przez siedem generacji rozwoju składanych smartfonów oraz dialogu z użytkownikami. Ludzie cenią smartfon o standardowych wymiarach na co dzień, ale gdy potrzebują większej przestrzeni do realizacji bardziej wymagających zadań, oczekują urządzenia, które zapewni im większy ekran.” – Benjamin Braun, Chief Marketing Officer at Samsung Europe.