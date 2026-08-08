Andrzej Wrona z nową pracą w TVN! Były siatkarz dołącza do "Dzień Dobry TVN"

Andrzej Wrona dołącza do TVN

Andrzej Wrona ma za sobą ważny moment w karierze. W ubiegłym roku zakończył profesjonalną przygodę z siatkówką, ale szybko okazało się, że sportowiec nie zamierza całkowicie rozstawać się z mediami. Teraz zrobił kolejny krok i związał się z TVN.

Sam Andrzej Wrona poinformował o swoim nowym zajęciu w mediach społecznościowych. Na Instagramie zdradził, że dołącza do ekipy "Dzień Dobry TVN" i zapowiedział, czym będzie zajmował się na antenie.

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Były siatkarz będzie relacjonował wydarzenia sportowe

Wrona ma odpowiadać za sportową część programu. Jak wynika z informacji, które pojawiły się w mediach, będzie prowadził własny cykl, pojawiając się na antenie regularnie, raz w tygodniu.

Jego zadaniem będzie relacjonowanie najważniejszych wydarzeń sportowych, rozmowy ze sportowcami oraz zaglądanie za kulisy imprez. Widzowie mogą więc spodziewać się nie tylko informacji ze świata sportu, ale także wywiadów z jego największymi bohaterami.

Sam Wrona zapowiada, że zakres jego nowych obowiązków może być jeszcze szerszy.

Wszystkie transfery w mojej zawodowej karierze były impulsem do rozwoju💥Dołączam do rodziny @dziendobrytvn i @tvn.pl 💪🏼 Czeka mnie relacjonowanie najważniejszych wydarzeń sportowych, wizyty u najlepszych sportowców i wywiady z nimi oraz wiele wiele więcej ale o tym na razie Ciiiii🤫🙃 Nie ma nudy!🔥 Dobrze, że dzięki córeczkom mam przećwiczone wczesne wstawanie😅😜 Niech to będzie początek super przygody!🥰

- napisał Andrzej Wrona na Instagramie.

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Andrzej Wrona coraz częściej w telewizji

To nie jest pierwszy raz, kiedy Andrzej Wrona sprawdza się w roli prezentera. Wraz z żoną, Zofią Zborowską, pojawił się wcześniej w polskiej wersji programu "Love Is Blind" Netfliksa.

Teraz były siatkarz będzie miał jednak znacznie częstszy kontakt z widzami. Jego sportowe doświadczenie może być dużym atutem przy rozmowach z zawodnikami i relacjonowaniu wydarzeń, które zna również z perspektywy uczestnika.

Wrona jest wyraźnie podekscytowany nowym rozdziałem. Gratulujemy!

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