Była gwiazda Polsatu rozwodzi się po 22 latach. Z mężem doczekała się córki

rr
2026-08-08 10:33

Ola Jordan i James Jordan podjęli decyzję o rozstaniu. Para, która przez lata uchodziła za bardzo zgraną, od pewnego czasu żyła w separacji. Informację potwierdził ich pełnomocnik. Byli partnerzy chcą przede wszystkim zadbać o dobro swojej 6-letniej córki Elli.

Ola Jordan była jurorką w "Tańcu z Gwiazdami"

Ola Jordan przez lata budowała swoją karierę w Wielkiej Brytanii, ale polscy widzowie również doskonale ją pamiętają. Tancerka pojawiła się w polsatowskiej edycji "Tańca z Gwiazdami" jako jurorka, oceniając występy uczestników.

Jej życie zawodowe od początku związane było z tańcem. To właśnie dzięki tej pasji Ola Jordan poznała Jamesa Jordana, który również był zawodowym tancerzem i choreografem. Teraz okazuje się, że ich wspólna historia dobiegła końca.

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Ola i James Jordan byli razem niemal 30 lat

Ola i James Jordan poznali się dzięki tańcowi. Przez lata byli nie tylko małżeństwem, ale także zawodowymi partnerami. Ich związek trwał niemal 30 lat, a małżeństwem byli przez 22 lata. W 2020 roku na świat przyszła ich córka Ella.

Wieści o ich rozstaniu miały być zaskoczeniem dla rodziny i przyjaciół. Jak przekazał informator "The Sun", para w przeszłości przechodziła już przez kryzysy, ale wcześniej zawsze udawało jej się je pokonać. Tym razem miało być inaczej.

Byli razem przez prawie 30 lat i nadal żywią do siebie wiele uczuć, ale w międzyczasie wiele się pozmieniało

- przekazał informator tabloidu.

Jak wynika z jego relacji, James Jordan miał w ostatnim czasie dużo myśleć o swojej sytuacji, a małżonkowie przez ostatnie miesiące mieli prowadzić szczere rozmowy dotyczące przyszłości.

Brytyjskie media zwracają uwagę, że w mediach społecznościowych Oli Jordan pojawiało się mniej wspólnych materiałów z mężem. "The Sun" zauważył również, że tancerka od pewnego czasu nie nosiła pierścionków na serdecznym palcu. Dziś wiadomo już, że para od jakiegoś czasu była w separacji. Informację potwierdził ich pełnomocnik.

Z wielkim smutkiem potwierdzam, że Ola i James byli od jakiegoś czasu w separacji. Teraz najważniejsze jest dla nich dobro córki, Elli, i jest to ich największy priorytet. Ekspartnerzy proszą o wyrozumiałość w tym trudnym dla nich czasie 

- przekazał.

Kim jest James Jordan?

James Jordan, podobnie jak Ola, jest zawodowym tancerzem i choreografem. Występował m.in. w programach "So You Think You Can Dance" oraz "Strictly Come Dancing". Na swoim koncie ma także liczne nagrody i wyróżnienia zdobywane podczas turniejów tanecznych. Ola była jego partnerką taneczną również na parkiecie. James próbował swoich sił także w programach rozrywkowych. Wystąpił m.in. w "Total Wipeout" oraz "Celebrity Big Brother".

Ola Jordan
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OLA JORDAN
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