Zofia Zborowska wozi dzieci wypasionym rowerem. Kosztował tyle, co samochód rodzinny!

Zborowska wydała prawie 30 tysięcy na rower

Zosia Zborowska zdecydowanie nie należy do matek, które oszczędzają na dzieciach. Aktorka i jej mąż siatkarz Andrzej Wrona uważają, że wycieczki rowerowe z dziećmi są warte prawie 30 tysięcy złotych. Wiele osób może złapać się za głowę, ponieważ niektórzy takiego budżetu nie przeznaczają nawet na samochód rodzinny. Co takiego wyjątkowego jest w tym rowerze? Jak czytamy w sklepie internetowym RoweryStylowe.pl, to pojazd z dobrą baterią, silnikiem oraz wbudowanym systemem GPS. Przed kierownicą ma specjalną skrzynię dla dzieci. Skrzynia jest wykonana z materiału, który zapewnia ochronę przed zderzeniami i jest wyposażona w pasy bezpieczeństwa. Sam rower też jest pełny bajerów. Ma lekką ramę, elektryczne wspomaganie czy bezstopniową zmianę biegów.

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Rodzinna wycieczka dla bogatych

Zofia Zborowska została przyłapana na rodzinnej przejażdżce wspomnianym wcześniej wypasionym rowerem. Na szczęście pamiętała, że żadna z funkcji wartych 27 tysięcy złotych nie zapewnia pewnego bezpieczeństwa i założyła córeczkom kaski na głowy. Sama nie zdecydowała się na taką ochronę, ale za to kask założył mąż i ojciec Andrzej Wrona, który jechał kilka metrów przed nimi i czuwał nad najbliższymi. Aktorka jest ewidentnie dumna z zakupu wypasionego pojazdu dla bogatych, ponieważ - jak możecie zobaczyć na zdjęciach zamieszczonych w galerii - na przejażdżce z rodziną była uśmiechnięta od ucha do ucha. Mając taki rower można miło spędzać letnie dni. A mówią, że pieniądze szczęścia nie dają...