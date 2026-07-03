Zofia Zborowska wozi dzieci wypasionym rowerem. Kosztował tyle, co samochód rodzinny!

Adrian Rybak
Adrian Rybak
2026-07-03 5:30

Zosia Zborowska i Andrzej Wrona zabrali dzieci na przejażdżkę luksusowym pojazdem. Ich córeczki Nadzieja i Jaśmina były pasażerkami roweru o wartości większej niż niejeden samochód na polskich ulicach. Aktorka postawiła na wygodę i zdecydowała się na zakup specjalnego roweru o wartości 27 tysięcy złotych! Co takiego ma ten pojazd, że kosztuje tyle pieniędzy?

Zborowska wydała prawie 30 tysięcy na rower

Zosia Zborowska zdecydowanie nie należy do matek, które oszczędzają na dzieciach. Aktorka i jej mąż siatkarz Andrzej Wrona uważają, że wycieczki rowerowe z dziećmi są warte prawie 30 tysięcy złotych. Wiele osób może złapać się za głowę, ponieważ niektórzy takiego budżetu nie przeznaczają nawet na samochód rodzinny. Co takiego wyjątkowego jest w tym rowerze? Jak czytamy w sklepie internetowym RoweryStylowe.pl, to pojazd z dobrą baterią, silnikiem oraz wbudowanym systemem GPS. Przed kierownicą ma specjalną skrzynię dla dzieci. Skrzynia jest wykonana z materiału, który zapewnia ochronę przed zderzeniami i jest wyposażona w pasy bezpieczeństwa. Sam rower też jest pełny bajerów. Ma lekką ramę, elektryczne wspomaganie czy bezstopniową zmianę biegów. 

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Rodzinna wycieczka dla bogatych

Zofia Zborowska została przyłapana na rodzinnej przejażdżce wspomnianym wcześniej wypasionym rowerem. Na szczęście pamiętała, że żadna z funkcji wartych 27 tysięcy złotych nie zapewnia pewnego bezpieczeństwa i założyła córeczkom kaski na głowy. Sama nie zdecydowała się na taką ochronę, ale za to kask założył mąż i ojciec Andrzej Wrona, który jechał kilka metrów przed nimi i czuwał nad najbliższymi. Aktorka jest ewidentnie dumna z zakupu wypasionego pojazdu dla bogatych, ponieważ - jak możecie zobaczyć na zdjęciach zamieszczonych w galerii - na przejażdżce z rodziną była uśmiechnięta od ucha do ucha. Mając taki rower można miło spędzać letnie dni. A mówią, że pieniądze szczęścia nie dają...

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ZOFIA ZBOROWSKA
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