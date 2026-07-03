Filip Chajzer wybrał miejsce na wesele. Ceny mogą zaskoczyć. Wiadomo, gdzie odbędzie się uroczystość

Filip Chajzer szykuje się do ślubu

Kiedy media obiegła informacja, że Filip Chajzer spotyka się z młodszą od siebie o ponad 20 lat Bianką, nikt nie przypuszczał, że traktuje tę znajomość poważnie. A jednak.

Jest to najlepsza decyzja, jaką w życiu podjąłem

- powiedział w rozmowie z Jastrząb Post.

Para zdecydowała się powiedzieć sobie sakramentalne "tak" po zaledwie czterech miesiącach znajomości. Przygotowania do uroczystości trwają już pełną parą, a przyszli nowożeńcy mają za sobą jedną z najważniejszych decyzji - wybór miejsca, w którym odbędzie się wesele.

O wyborze miejsca na wesele zdecydowały... żeberka

Jak zdradził Filip Chajzer w rozmowie z Jastrząb Post, decyzja zapadła podczas wizyty w krakowskiej restauracji należącej do jego przyjaciela. To właśnie tam razem z ukochaną zamówili żeberka, które zrobiły na nich tak duże wrażenie, że postanowili zorganizować w tym miejscu swoje wesele.

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Ile kosztuje wesele Filipa Chajzera?

Cennik lokalu pokazuje, że organizacja wesela nie należy do najdroższych. Cena tzw. talerzyka rozpoczyna się od 299 zł za osobę w pakiecie podstawowym. Pakiet premium kosztuje 349 zł, natomiast VIP - 449 zł za osobę.

Do dwóch tańszych wariantów trzeba doliczyć koszt gorącego bufetu oraz stołu wiejskiego i słodkiego. Za zestawy przygotowane dla 50 osób należy zapłacić łącznie około 7 tys. zł, a każdy kolejny gość jest rozliczany osobno. Dodatkowo lokal pobiera tzw. korkowe, czyli opłatę za wniesienie własnego alkoholu. W tym przypadku wynosi ona 20 zł od osoby.

Dla porównania, w restauracji "U Fukiera" Magdy Gessler menu komunijne kosztuje od 399 zł za osobę. Na tym tle ceny wesela organizowanego przez Filipa Chajzera nie wydają się wygórowane.

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Zapowiada się duże przyjęcie

Filip Chajzer nie ukrywa, że planuje huczne wesele. Na liście gości znalazło się wiele osób z jego otoczenia, a wśród zaproszonych jest m.in. Małgorzata Ohme. Wszystko wskazuje na to, że wrześniowa uroczystość będzie jednym z najgłośniejszych ślubów w polskim show-biznesie.

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