Dramatyczny dzień na osiedlu. Najpierw z okna wypadło łóżko, potem z balkonu spadł mężczyzna

Wersalka spadła z okna. „Mebel zatrzymał się na antenie”

Do pierwszego zdarzenia doszło w godzinach porannych. Jak opisują mieszkańcy na lokalnych grupach, z jednego z mieszkań wypadła wersalka wraz z pościelą. Spadający mebel najpierw zatrzymał się na antenie satelitarnej znajdującej się piętro niżej, po czym runął na ziemię.

Jak informuje lokalny portal krakow.dlawas.info, na miejscu interweniowali strażnicy miejscy. Po zakończeniu działań wersalka została przeniesiona pod śmietnik.

Kilka godzin później – dramat. Mężczyzna spadł z balkonu

Choć wydawało się, że poranny incydent był jedynie kuriozalnym epizodem, sytuacja przy Słomianej szybko nabrała powagi. Jak donosi Onet, około godziny 17.00 doszło tam do kolejnego zdarzenia – z balkonu spadł mężczyzna.

Na miejsce wezwano policję, ratowników medycznych oraz strażaków. Poszkodowany trafił pod opiekę ratowników medycznych. Jego stan zdrowia nie został ujawniony. Nie wiadomo również, dlaczego mężczyzna znalazł się poza barierką balkonu – czy doszło do wypadku, czy może było to celowe działanie. Policja wyjaśnia okoliczności zdarzenia.

Służby badają okoliczności. Mieszkańcy w szoku

Dwa groźne incydenty w jednym miejscu i tego samego dnia wywołały poruszenie wśród mieszkańców Osiedla Podwawelskiego. Według relacji świadków służby pracowały na miejscu przez długi czas, zabezpieczając teren i zbierając informacje.

Policja apeluje do osób, które mogły widzieć oba zdarzenia, o kontakt. Ustalenie dokładnego przebiegu wydarzeń ma kluczowe znaczenie dla wyjaśnienia, jak doszło do tych niecodziennych sytuacji.

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