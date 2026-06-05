Zapomnij o odstanej lub przegotowanej wodzie. Podlewaj tym storczyki, a zmusisz je do kwitnienia jeszcze czerwcu. Stymulowanie storczyków do zakwitania

Masz storczyki, które odmawiają kwitnienia, mimo Twoich starań? Problem może leżeć w najprostszym elemencie ich pielęgnacji – wodzie, której używasz.

Zamiast tradycyjnej, odstanej wody, spróbuj zastosować pewien popularny napój, który znajdziesz w każdej kuchni, by pobudzić orchidee do życia.

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Zamiast odstanej wody podlewaj tym storczyki. Zmusisz je go kwitnienia

Dla wielu osób storczyki to kwiaty, które muszą znaleźć się w każdym domu. Te azjatyckie rośliny zachwycają nie tylko pięknymi, egzotycznymi kwiatami, ale także swoją długoletniością i prostą pielęgnacją. Sekretem doniczkowej uprawy storczyków jest odpowiednie podłoże, podlewanie i nawożenie w razie potrzeby. W Polsce jedną z najczęściej wybieranych odmian storczyków jest Phalaenopsis. Gatunek ten może kwitnąć nawet kilka razy do roku, w tym także jesienią i zimą.

Podstawą pielęgnacji storczyków jest podłoże z odpowiednią warstwą drenażu. Storczyki potrzebują drenażu, ponieważ w swoim naturalnym środowisku są zazwyczaj epifitami lub litofitami, co oznacza, że rosną na drzewach lub skałach, a ich korzenie są przystosowane do szybkiego wysychania i stałego dostępu do powietrza. Brak odpowiedniego drenażu i zalegająca woda w doniczce prowadzi do gnicia korzeni. Aby zapewnić storczykom właściwy drenaż, należy używać specjalnego podłoża, które nie jest ziemią, lecz mieszanką kawałków kory sosnowej, perlitu, a czasem węgla drzewnego lub keramzytu, które zapewniają doskonałą przepuszczalność i napowietrzenie.

Zdarza się, że storczyki z jakiegoś powodu przestają kwitnąć. Specjaliści w takiej sytuacji zalecają zrobienie dwóch rzeczy. Po pierwsze, należy sprawdzić, czy korzenie storczyka nie gniją i nie potrzebują ratunku. Gdy faktycznie pojawiła się zgnilizna weź ostre, zdezynfekowane nożyczki i usuń zniszczone korzenie. Następnie zdrowe korzenie obsyp cynamonem i przesadź storczyk do nowej doniczki.

Kolejnym krokiem stymulacji storczyków do kwitnienia jest nawożenie. Możesz sięgnąć po kupne mieszanki. W sklepach ogrodniczych znajdziesz gotowe odżywki do orchidei. Wiele osób poleca jednak nawożenie storczyków domowymi sposobami. Zanim jednak sięgniesz po nerwowe szukanie, jakie odżywki będą najlepsze przyjrzyj się wodzie, której używasz do podlewania. Zaleca się, aby woda do kwiatów była przegotowana i odstana. Zawiera ona mniej związków mineralnych wapnia i magnezu, które odpowiadają za powstawanie kamienia. Okazuje się jednak, że do storczyków możesz wykorzystać także zwykłą wodę gazowaną.

Woda gazowana zawiera rozpuszczony dwutlenek węgla. Gdy CO₂ wchodzi w reakcję z wodą, powstaje łagodny kwas węglowy, który w niewielkim stopniu obniża jej odczyn pH. Taka delikatna zmiana kwasowości może okazać się korzystna dla gatunków roślin preferujących lekko kwaśne środowisko, takich jak paprocie, storczyki czy wrzosy. Warto również pamiętać, że niektóre wody gazowane zawierają domieszki minerałów, na przykład wapnia, magnezu czy sodu. Chociaż niewielkie ilości tych składników są niezbędne dla prawidłowego rozwoju roślin, ich nadmiar – zwłaszcza sodu – może negatywnie wpłynąć na zdrowie korzeni. Z tego względu, jeśli decydujemy się na użycie wody gazowanej do podlewania, najbezpieczniejszym wyborem będzie naturalna woda mineralna, pozbawiona dodatkowego dosalania oraz wszelkich sztucznych aromatów i smaków.

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