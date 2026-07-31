Zamiast hortensji bukietowej posadź to w ogrodzie. Jest nowy gatunek hortensji. Kwitnie prawie przez jedną trzecią roku i wygląda niczym z bajki Disneya.

Hortensje zdominowały polskie ogrody, ale nadchodzi nowa odmiana, która może zrewolucjonizować rynek i podbić serca ogrodników.

Odkryj 'Groundbreaker®' – pierwszą płożącą hortensję okrywową, która tworzy dywan kwiatów do 30 cm wysokości i kwitnie od lipca do listopada.

Ta mrozoodporna odmiana nie wymaga okrywania na zimę i jest niezwykle łatwa w pielęgnacji. Dowiedz się, jak ją uprawiać!

Nowa odmiana hortensji! To będzie hit na kolejne sezony?

Hortensja to zdecydowanie najpopularniejsze krzewy, jakie można spotkać w polskich ogrodach. Hortensje bukietowe i ogrodowe praktycznie zdominowały rynek w całym kraju. Okazuje się, że teraz mogą mieć konkurencję. Jak podaje portal deccoria.pl na rynku pojawiła się nowa odmiana hortensji, która może podbić serca miłośników tych przepięknych kwiatów. Hortensja 'Groundbreaker® to pierwsza na świecie odmiana hortensji okrywowej. Została opracowana w Holandii w 2017 roku. W przeciwieństwie dla klasycznej hortensji nie tworzy ona wysokiego krzewu, a płoży się na ziemi. Osiąga zaledwie około 30 cm wysokości, a gdy kwitnie wygląda jak bajkowy dywan. Portal deccoria.pl podaje, że hortensja 'Groundbreaker® już zdobywa popularność i wiele nagród.

Hortensja 'Groundbreaker® w Twoim ogrodzie. Co warto wiedzieć?

Wiele osób ceni sobie hortensje przede wszystkim z uwagi na ich małe wymagania pielęgnacyjne oraz długie kwitnienie. Hortensja 'Groundbreaker® jest w tym jeszcze lepsza. Wyróżnia się ona bardzo długim okresem kwitnienia - nawet do 100 dni. W sumie obsypuje kwiatami od lipca aż do listopada, sprawiając, że jeszcze jesienią zdobi nasz ogród. W 2026 roku na rynek została wypuszczona wersja Hortensja Groundbreaker® Ruby, która charakteryzuje się pięknymi kwiatami. Z początku są one białe, aby następnie zamienić się w rubinowej. Kupisz możesz także wersja Groundbreaker® Blush lub Groundbreaker® Greeny.

Pielęgnacja nowej hortensji okrywowej to marzenie wielu początkujących ogrodników. Nie tylko długo i obficie kwitnie, ale także nie wymaga szczególnej pielęgnacji. Jest odporna na działania warunków atmosferycznych. Groundbreaker® Ruby może przetrwać nawet kilkudziesięciu stopniowe mrozu. Nie trzeba jej okrywać na zimę. Podobnie, jak klasyczne hortensje Groundbreaker® najlepiej rośnie w przepuszczalnej, żyznej glebie o nieco kwaśnym pH. Potrzebuje regularnego podlewania oraz ściółkowania. Zabieg ten zapobiega utracie wody oraz nadmiernemu rozszastaniu się chwastów. Hortensje Groundbreaker® przycina się wczesną wiosną. W tym czasie należy uciąć wszystkie gałązki na wysokości około 20 cm. W sezonie wegetacyjnym należy ją nawozić, aby kwitnienie było jeszcze bardziej obfite.

Quiz o hortensjach. Sprawdź, czy wiesz o tych kwiatach wszystko, czy jednak musisz pójść na korepetycje z ogrodnictwa Pytanie 1 z 10 Zaczynamy od czegoś łatwego. Hydrangea macrophylla to inaczej: hortensja bukietowa hortensja ogrodowa hortensja pnąca Następne pytanie