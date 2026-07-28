W sierpniu podlewaj hortensje 1 wiadrem tego. Zupełnie inny nawóz niż w lipcu przedłuży i wzmocni końcówkę kwitnienia. Domowy nawóz do hortensji

Sierpień to kluczowy moment w pielęgnacji hortensji, kiedy to nawożenie zmienia swój cel z intensywnego wzrostu na wzmocnienie i przygotowanie roślin przed zimą.

Od połowy miesiąca bezwzględnie ogranicz azot, skupiając się na potasie i fosforze, które wydłużą kwitnienie i znacząco zwiększą odporność krzewów.

Odkryj prosty, domowy przepis na odżywkę, która zapewni hortensjom spektakularne ostatnie kwitnienie i wzmocni je przed nadchodzącą jesienią.

Czym nawozić hortensje w sierpniu? Ta odżywki wzmocni ostatnie kwitnienie i zregeneruje cały krzew

Sierpień to bardzo ważny w miesiąc w pielęgnacji hortensji. Choć krzewy te kwitną to początku września i może się wydawać, że w drugim miesiącu wakacji należy je pielęgnować tak samo jak w czerwcu czy w lipcu, to następuje zasadnicza zmiana. Profesjonalni ogrodnicy wskazują, że mniej więcej od połowy sierpnia nawożenie hortensji zmienia swój cel. Wiosną i z początkiem lata krzewy odżywialiśmy, aby intensywniej kwitły i lepiej rosły. Schyłek lata i początek jesieni to czas stosowania nawozów wzmacniających ostatnie kwitnienie i regenerujących roślinę przed końcem sezonu wegetacyjnego. Zaaplikowane w sierpniu odżywki sprawią, że hortensje lepiej przygotują się do zimy i będą bardziej odporne na działanie warunków atmosferycznych.

Jedną z najważniejszych zasad sierpniowego nawożenia hortensji jest ograniczenie azotu. To właśnie ten pierwiastek nazywany jest aktywatorem wzrostu. Stosuje się go w wiosennych odżywkach, aby pobudzić rośliny do wypuszczania liści orz kwiatów. Jest on niezbędny to budowany białek oraz chlorofilu. Azot jest głównym budulcem tkanek roślin, a poprzez aminokwasy, białka i kwasy nukleinowe rośliny tworzy zieloną masę roślin. W kalendarzu nawożeniu uznaje się, że należy zrezygnować z używania nawozów bogatych w azot w połowie sierpnia. Jego zawartość może zaburzyć naturalny rytm wielu roślin. Krzewy zamiast wzmacniać się i szykować do końca okresu wegetacji nadal będą w pełni zasilanie do wzrostu. Sprawi, że zabraknie im czasu przed zimą i stracą naturalną odporność. Czym zatem nawozić hortensje w sierpniu?

W sierpniu podlewaj hortensje 1 wiadrem tej odżywki. W ten sposób wzmocnisz ostatnie kwitnienie i przyszykujesz przyszłoroczne

Kluczowym składnikiem nawozów stosowanych późnym latem i początkiem jesieni jest potas. Wzmacnia on już zawiązane pąki, a także chroni rośliny przed utratą wody. Potas chroni kwiatostany przed szybkim przekwitaniem i opadaniem, a także wzmacnia ściany komórkowe. Bardzo często w nawozach z dużą zawartością potasu dostarczany jest także fosfor. Składnik ten zasila procesy życiowe roślin i zwiększa ich tolerancją na warunki atmosferyczne oraz działanie mechaniczne. To właśnie potas oraz fosfor powinny stanowić podstawię jesiennego nawożenia hortensji.

W sklepach ogrodniczych możesz kupić gotowe mieszanki jesiennych nawozów, które koncentrują swoje działanie na wzmocnieniu oraz regeneracji. Świetnym sposobem na domowe odżywienie hortensji jest mieszanka skórek po bananach oraz popiołu drzewnego. Tak przygotowana odżywka dostarcza potas oraz fosfor, przy minimalnej podaży azotu. Do dużego wiadra wrzuć pokrojone skórki z dwóch bananów, dodaj 2 łyżki czystego popiołu drzewnego i zalej wszystko 1 litrem ciepłej wody. Całość odstaw na dwa dni, a po tym czasie przecedź i rozcieńczaj w proporcjach 1:1. Tak przygotowanym nawozem podlewaj hortensje raz na dwa tygodnie. Dzięki temu wydłużysz ostatnie kwitnienie i wzmocnisz pędy i korzenie przed jesienią. Pamiętaj, że zbyt intensywne podawanie popiołu drzewnego może nieznacznie zmieniać pH gleby na bardziej zasadowe, a hortensje wymagają podłoża kwaśnego.

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