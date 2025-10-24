Zbierz wiadro liści, dodaj to i rozsyp wokół hortensji. W PRLu- tak zimowano krzewy hortensji. Kopczyk niczym cieplutka kołderka dla Twoich roślin

Hortensja ogrodowa wymaga specjalnego okrycia na zimę, aby ochronić ją przed mrozem i wiatrem, co jest kluczowe dla jej wiosennego wzrostu. Pędy i łodygi hortensji najlepiej okryć agrowłókniną w listopadzie, zapewniając szczelną, ale przepuszczającą powietrze osłonę. Dodatkowo zabezpiecz korzenie, tworząc kopczyk z ziemi, torfu lub kory o wysokości 20-30 cm, który wzmocnisz suchymi liśćmi i szyszkami. Odkryj szczegółowe wskazówki, jak prawidłowo zabezpieczyć hortensje na zimę, aby cieszyć się ich pięknem w kolejnym sezonie!

Zimowanie hortensji ogrodowej

Zimowanie hortensji to jeden z najważniejszych kroków pielęgnacyjnych do wykonania jesienią. Nie wszystkie odmiany hortensji trzeba okrywać dlatego też warto sprawdzić, czy te, które masz w ogrodzie te wymagają. Wśród najpopularniejszych odmian wymagających specjalnego okrycia przed zimą jest między innymi hortensja ogrodowa. Jest ona podatna na zmiany temperatur oraz źle znosi silne wiatry. Bez odpowiedniego okrycia może zmarznąć i wiosną nie wypuści nowych pędów.

Okrywanie hortensji skupia się wokół dwóch zabiegów. Pierwszy z nich do przykrycie pędów oraz łodyg. Najlepiej stworzyć okrycie z agrowłókniny wokół krzewu. Materiał powinien szczelnie okrywać roślinę, ale nie może być za mocno związany. Całość powinna być stabilna, aby nie zepsuć się w czasie opadów czy wiatru. Agrowłóknina to świetny materiał na okrywanie roślin. Szczelnie zabezpiecza przed niskimi temperaturami oraz wiatrami, a przy tym przepuszcza powietrze oraz promienie słoneczne. Hortensje najlepiej jest okrywać w listopadzie, gdy coraz częściej temperatura przy ziemi spada poniżej zera stopni Celsjusza. Wiosną powinno zdejmować się okrycia, gdy miną ostatnie przymrozki, czyli w okolicach kwietnia.

Zbierz wiaderko i rozsyp wokół hortensji. Dzięki temu krzewy przetrwają największe mrozy

Drugim zabiegiem przygotowującym hortensje do zimy jest zabezpieczenie korzeni. Kopczykowanie polega na usypaniu wokół podstawy rośliny warstwy izolacyjnej (ziemia, torf, kora), na wysokość około 20-30 cm.

Jak kopczykować hortensje liśćmi i szyszkami?

W miejsce lub w dodatku do standardowej kory/torfu możesz wykorzystać suchą warstwę liści - wykładamy je wokół pnia krzewu, tworząc kolejną warstwę izolacyjną. Do warstwy wierzchniej możesz włączyć szyszki (np. sosnowe) - one także dodają warstwy strukturalnej i pomagają zatrzymać powietrze, które działa jako izolacja. Na ziemi wokół pnia rozłóż warstwę suchych liści (np. 5-8 cm). Następnie na tej warstwie ułóż szyszki (możesz wymieszać z liśćmi lub rozłożyć osobno). Na wierzch daj warstwę izolacyjną z kory, torfu lub ziemi tak, by całkowita wysokość kopczyka wynosiła około 20-30 cm. Taka wielowarstwowa konstrukcja: liście, szyszki, kora/torf sprawia, że korzenie są lepiej chronione przed chłodem i wiatrem niż tylko zwykły kopczyk. Ważne, by liście były suche - wilgotne mogą przechodzić w gnicie. Szyszki i kora także muszą być czyste i nie zawierać chorób/przystanków szkodników.