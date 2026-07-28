Większy rozmiar buta w ciąży? Sprawdź, dlaczego twoje stopy zmieniają się na stałe

Jak podaje czasopismo Med Princ Pract, ciążowe hormony trwale rozluźniają więzadła w kobiecych stopach

Rosnący ciężar brzucha zmusza stopy do innej pracy i w naturalny sposób prowadzi do płaskostopia

Z informacji podanych przez University of Michigan Health wynika, że wydłużenie stopy to zazwyczaj zmiana na całe życie

Największe i najbardziej widoczne różnice w rozmiarze noszonego obuwia zachodzą wyłącznie podczas pierwszej ciąży

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Dlaczego buty w ciąży stają się za ciasne? Wyjaśniamy przyczyny

Wiele przyszłych mam ze zdziwieniem zauważa, że ich ulubione trampki czy szpilki nagle przestają pasować. Na początku zrzucamy to na gromadzącą się wodę i opuchliznę, ale z czasem okazuje się, że stopa po prostu urosła i trzeba kupić większy numer buta. To bardzo powszechny problem, który dotyka większość kobiet spodziewających się dziecka.

Za ten stan odpowiada rosnąca waga oraz ciążowe hormony, a konkretnie relaksyna i estrogen. Jak możemy przeczytać na łamach czasopisma Med Princ Pract, substancje te rozluźniają więzadła w całym ciele, aby przygotować miednicę do porodu, ale przy okazji silnie działają też na stopy. Dodatkowe kilogramy i środek ciężkości przesunięty do tyłu sprawiają, że taka rozluźniona stopa dźwiga znacznie większy ciężar, co prowadzi do jej spłaszczenia.

Jak dokładnie zmienia się stopa w ciąży? Najważniejsze różnice

Kiedy nosisz pod sercem rosnące dziecko, twoje stopy przechodzą przez prawdziwą rewolucję, która obejmuje:

wyraźne zapadnięcie się łuku stopy (co prowadzi do tak zwanego płaskostopia)

zauważalne wydłużenie stopy, przez które stare buty zaczynają mocno uciskać palce

poszerzenie stopy, które zmusza do szukania obuwia o zupełnie innej tęgości

Zmiany te sprawiają, że stopy dosłownie rozlewają się na boki, próbując utrzymać rosnący z każdym miesiącem brzuch. Właśnie dlatego potrzebujesz wtedy znacznie większego wsparcia dla swoich nóg i bardzo wygodnego obuwia.

Czy większy rozmiar buta po ciąży to zmiana na stałe?

Wiele mam ma cichą nadzieję, że po porodzie ich stopy magicznie wrócą do dawnych rozmiarów i znowu wcisną się w stare buty. Niestety prawda jest taka, że w większości przypadków wydłużenie i poszerzenie stopy to zmiana, która zostaje już z nami na zawsze. Z informacji podanych przez University of Michigan Health wynika, że kiedy więzadła raz się rozciągną, a łuk stopy opadnie, bardzo rzadko wracają one do swojego pierwotnego stanu. To oznacza, że po urodzeniu malucha warto po prostu pogodzić się z nową rzeczywistością i wymienić sporą część swojej szafy na nowe, nieco większe obuwie. Dobrym pomysłem może być wizyta w sklepie i ponowne, dokładne zmierzenie długości wkładki, aby zapewnić sobie maksymalny komfort na co dzień.

Czy każda kolejna ciąża jeszcze bardziej powiększa rozmiar stopy?

Jeśli przy pierwszym dziecku zmieniłaś rozmiar buta na większy, prawdopodobnie zastanawiasz się, co będzie przy kolejnych maluchach. Na szczęście natura jest dość łaskawa i twoje stopy nie będą rosły w nieskończoność po każdym porodzie. Opublikowane dane pokazują jasno, że największe i najbardziej widoczne zmiany w budowie stopy zachodzą tylko podczas pierwszej ciąży. Przy drugim czy trzecim dziecku więzadła są już mocno rozciągnięte, więc stopa zazwyczaj zachowuje rozmiar, do którego zdążyła się powiększyć wcześniej. Możesz zatem odetchnąć z ulgą, bo twoja nowa kolekcja butów bez problemu posłuży ci przez kolejne lata macierzyństwa.

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Źródła:

Med Princ Pract (Karger) — “Foot Arch Index and Proximal Joint Pain in Pregnant Women”

Cleveland Clinic (Health Essentials) — “Shoes Getting Tight? Why Your Feet Change Size Over Time”

University of Michigan Health