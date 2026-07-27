Pamiętacie "Pana Lotto"? Dziś Ryszard Rembiszewski jest nie do poznania

To był najsłynniejszy "Pan Lotto" w Polsce! Tak dziś wygląda Ryszard Rembiszewski. Fani przecierają oczy ze zdumienia

Ryszard Rembiszewski prowadził losowania Lotto w latach 1983–2008. W tym czasie stał się jedną z najbardziej rozpoznawalnych twarzy polskiej telewizji. Widzowie cenili go za klasę, spokój i profesjonalizm. Dla wielu był symbolem szczęścia i wielkich marzeń o wygranej. Nic dziwnego, że do dziś wspominają go z ogromnym sentymentem. Po zakończeniu telewizyjnej kariery prezenter nie zniknął całkowicie z życia publicznego, ale wybrał spokojniejsze życie. Kilka lat temu przeprowadził się wraz z żoną do Hiszpanii, gdzie zwolnił tempo i zaczął cieszyć się codziennością. To właśnie tam przeszedł spektakularną metamorfozę.

Największe zaskoczenie? Dłuższe, siwe włosy i swobodniejszy styl. Wielu internautów porównuje go dziś do hollywoodzkiego gwiazdora Richarda Gere'a! Sam Rembiszewski podkreślał, że zmiana wynika z nowego stylu życia i klimatu, w którym obecnie mieszka. Na najnowszych zdjęciach widać uśmiechniętego, wypoczętego i pełnego energii mężczyznę, który wciąż emanuje elegancją, choć już w zupełnie innym wydaniu.

Zwolniłem tempo, staram się nie denerwować. U mnie zawsze wszystko musiało być już, natychmiast. Nie warto tracić życia na drobiazgi - mówi gwiazdor.

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Polacy go uwielbiali

Choć od jego ostatnich występów w "Studiu Lotto" minęło wiele lat, Polacy nadal doskonale pamiętają charakterystyczny głos i sposób prowadzenia losowań. Każde nowe zdjęcie obecnie 79-letniego "Pana Lotto" wywołuje lawinę komentarzy. Internauci w sieci piszą, że nadal darzą go ogromną sympatią i z nostalgią wspominają czasy, gdy to właśnie on ogłaszał szczęśliwe numery. Poznalibyście Rembiszewskiego na ulicy?

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