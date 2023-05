Nowe zdjęcia

Słynny Pan Lotto już tak nie wygląda. Rembiszewski uciekł z Polski w poszukiwaniu szczęścia

Czy to hollywoodzki amant Richard Gere (74 l.)? Nie! To Ryszard Rembiszewski (76 l.), czyli słynny Pan Lotto. Gwiazdor telewizji od kilku lat mieszka ze swoją żoną w Hiszpanii, co jak widać - bardzo mu służy. W niczym nie przypomina już mężczyzny, którego znamy z ekranów.