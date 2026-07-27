Jeremi Sikorski śpiewa o miłości do żony. Nowy singiel "ADA" to bardzo osobiste wyznanie

Piosenka inspirowana najważniejszym momentem w życiu

"ADA" to bardzo osobisty utwór w dorobku Jeremiego Sikorskiego. Artysta zamknął w nim emocje towarzyszące jednemu z najważniejszych wydarzeń w swoim życiu, tworząc muzyczną historię opartą na własnych doświadczeniach. Tekst prowadzi słuchacza przez kolejne etapy tej opowieści. Wszystko zaczyna się od wspomnień pierwszych randek i niepewności zakochanego mężczyzny, który dopiero odkrywa siłę rodzącego się uczucia. Z czasem historia nabiera tempa i prowadzi do kolejnych ważnych momentów - oświadczyn, ślubu oraz marzeń o wspólnej przyszłości.

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Centralnym punktem utworu jest refren, w którym wybrzmiewa szczere wyznanie: "Kocham Cię szalenie". To właśnie te proste, ale pełne emocji słowa stają się osią całej kompozycji i najlepiej oddają jej przesłanie.

Historia dwojga ludzi, którzy długo na siebie czekali

Nowy singiel opowiada o dwojgu ludziach, którzy długo czekali na swoje spotkanie. Kiedy ich drogi w końcu się połączyły, zyskali pewność, że razem są w stanie pokonać każdą przeszkodę. Utwór skupia się nie tylko na samym uczuciu, ale również na budowaniu wspólnego życia. To opowieść o miłości, która dojrzewała z czasem i zyskała najpełniejszy wyraz w małżeńskiej przysiędze.

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Symbolika ślubu i małżeńskiej przysięgi

W tekście "ADY" nie brakuje obrazów kojarzących się z dniem ślubu i początkiem wspólnej drogi. Pojawiają się motywy białej sukni, przeniesienia ukochanej przez próg oraz słowa, które nadają utworowi wyjątkowo uroczysty charakter.

Szczególne znaczenie mają wersy: "Nie opuszczę Cię aż po grób. Oby tak, tak mi dopomóż Bóg", które sprawiają, że piosenka nabiera wymiaru muzycznej przysięgi małżeńskiej. Dzięki temu "ADA" staje się nie tylko romantycznym wyznaniem miłości, ale także opowieścią o trwałej więzi, wzajemnym zaufaniu i gotowości do wspólnego przeżywania kolejnych etapów życia.

Premiera utworu "ADA" to kolejny krok w twórczości Jeremiego Sikorskiego po wydaniu singla "Tylko my". Tym razem artysta zaprasza słuchaczy do świata bardzo osobistych emocji, dzieląc się historią, która dla niego samego ma szczególne znaczenie.

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