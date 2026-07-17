Borys Szyc z ukochaną na wielkim włoskim weselu. Taka okazja, a oni w czerni! Ładnie?

Szyc i Nagłowska w czerni na ślubie przyjaciół

Czerń na weselu? Większość gości wciąż omija ten kolor szerokim łukiem, bo od lat kojarzy się przede wszystkim z żałobą. Tymczasem Borys Szyc i Justyna Szyc-Nagłowska udowodnili, że modowe zasady są po to, by je łamać. Małżonkowie pokazali w mediach społecznościowych kadry z romantycznego wesela we Włoszech, na którym bawili się jako goście. To jednak nie malownicza sceneria, wspaniała pogoda czy eleganckie przyjęcie wywołały największe emocje, ale ich stylizacje.

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Oboje postawili na czerń - i to od stóp do głów. Borys Szyc wybrał klasyczne, ciemne, garniturowe spodnie, czarną koszulę z krótkim rękawem i czarne buty, natomiast Justyna Szyc-Nagłowska zachwyciła minimalistyczną, a jednak ciekawą czarną kreacją od Paprockiego i Brzozowskiego. Proste wdzianko robiło ogromne wrażenie. Krój podkreślił smukłą figurę żony aktora, cekiny błyszczały, a delikatny tiul na pewno przyjemnie chłodził, jednocześnie zasłaniając nogi, by sukienka nie wydawała się za krótka i dzięki temu bardziej odpowiednia na letnie wesele.

W sieci nie zabrakło komentarzy, bo dla wielu osób taki wybór na ślub wciąż pozostaje zaskakujący. Przez lata obowiązywało przekonanie, że czarne ubrania nie pasują do radosnej uroczystości i lepiej zostawić je na zupełnie inne okazje. W tym przypadku czarne stroje były obowiązkowe, co widać na nagraniu udostępnionym przez młodą parę - wszyscy goście, poza dziewczynkami, ubrani byli na czarno.

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Internauci komentują

Para wyglądała niezwykle spójnie, a włoskie krajobrazy tylko podkreśliły klimat udostępnionych przez nich fotografii. Zdjęcia szybko przyciągnęły uwagę internautów, którzy chętnie komentowali stroje zakochanych. Mimo czerni byli na tak!

"Ale para!", "Och, nie wiem już czy można być bardziej", "Świetnie i pięknie wyglądacie! I włos rozwiany!! Więcej takich pięknych zdjęć!", "Wygladacie obłędnie! Super stylowki", "Piękni" - pisali internauci zachwyceni eleganckimi małżonkami.

A co wy sądzicie?

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