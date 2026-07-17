Wzruszający hołd dla Joanny Kołaczkowskiej. Te słowa zostaną z fanami na długo

17 lipca 2026 roku przypada pierwsza rocznica śmierci Joanny Kołaczkowskiej - jednej z najwybitniejszych i najbardziej cenionych postaci polskiej sceny kabaretowej. Artystka przez lata zachwycała publiczność niezwykłym talentem, poczuciem humoru i niepowtarzalną charyzmą. Jej odejście po długiej walce z chorobą nowotworową było ogromnym ciosem nie tylko dla rodziny i przyjaciół, ale również dla tysięcy fanów, którzy do dziś wspominają ją z ogromnym wzruszeniem. W dniu tej smutnej rocznicy głos zabrał Dariusz Kamys - wieloletni sceniczny partner i bliski przyjaciel Joanny Kołaczkowskiej. Jego wpis szybko obiegł media społecznościowe i wywołał lawinę emocjonalnych komentarzy.

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Rok po śmierci Joanny Kołaczkowskiej. Dariusz Kamys nie wytrzymał. "Kiedyś się spotkamy"

Joanna Kołaczkowska przez lata była jednym z filarów Kabaretu Hrabi i jedną z najbardziej rozpoznawalnych artystek kabaretowych w Polsce. Jej talent aktorski, wyjątkowa umiejętność improwizacji i charakterystyczny sposób budowania scenicznych postaci sprawiły, że zyskała ogromną sympatię widzów.

W 2025 roku media obiegła wiadomość o jej chorobie nowotworowej. Mimo wsparcia bliskich oraz licznych słów otuchy płynących od fanów i ludzi kultury, artystka zmarła 17 lipca 2025 roku, mając tylko 59 lat. Jej śmierć była jednym z najbardziej poruszających wydarzeń w polskim świecie rozrywki. Joanna Kołaczkowska została pochowana na Cmentarzu Powązkowskim w Warszawie.

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Dokładnie rok po tych wydarzeniach Dariusz Kamys postanowił uczcić pamięć swojej scenicznej partnerki w niezwykle osobisty sposób. Na swoim profilu opublikował obraz przedstawiający Joannę Kołaczkowską. Portret namalował własnoręcznie, a do zdjęcia dołączył krótki, ale niezwykle wymowny wpis.

Artysta nie ukrywał, że mimo upływu czasu tęsknota za Joanną wciąż jest bardzo silna. W kilku prostych słowach zawarł emocje, które poruszyły zarówno fanów Kabaretu Hrabi, jak i osoby związane ze środowiskiem artystycznym. Zakończył swój wpis słowami: "Kiedyś się spotkamy", które wielu internautów odebrało jako symboliczne pożegnanie z przyjaciółką.

Publikacja szybko zaczęła zdobywać kolejne reakcje i komentarze. Internauci wspominali ulubione skecze Joanny Kołaczkowskiej, dziękowali jej za lata śmiechu i wzruszeń oraz przyznawali, że wciąż trudno pogodzić się z jej odejściem. Wiele osób pisało, że artystka pozostawiła po sobie ogromną pustkę, której nie da się wypełnić.

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Zobacz naszą galerię: Rok po śmierci Joanny Kołaczkowskiej. Dariusz Kamys nie wytrzymał. "Kiedyś się spotkamy"

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