Beata Tyszkiewicz oceniła ostatnie edycje "Tańca z gwiazdami". Brakuje jej znanych osób!

Beata Tyszkiewicz ogląda nowe edycje "Tańca z Gwiazdami"

Beata Tyszkiewicz była częścią "Tańca z Gwiazdami" od samego początku. Można było ją oglądać w edycjach w TVN oraz w pierwszych sezonach na Polsacie. Z programu odeszła prawie 10 lat temu i na dobre zamknęła ten etap. W rozmowie z portalem ESKA.pl zdradziła, że choć nie jest już jurorką, dalej śledzi taneczne show. Co sądzi o ostatnich sezonach?

Myślę, że oni się starają, żeby to zrobić bardzo ładnie i pięknie. Niekiedy bardzo ładnie tańczą. To się chyba nie zmieniło – oceniła aktorka.

Nie jest jednak idealnie. Diwa ma zastrzeżenia do doboru uczestników.

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Aktorka nie zna niektórych uczestników

Kiedy Tyszkiewicz była jurorką, w programie brały udział gwiazdy dużego formatu. Na parkiecie można było oglądać takie nazwiska jak Agata Kulesza, Katarzyna Figura, Krzysztof Tyniec, Helena Vondráčková, Zygmunt Chajzer, Mariusz Pudzianowski i Artur Barciś. Teraz dobór uczestników jest nieco inny. Na parkiecie pojawiły się gwiazdy internetu, które nie są znane przez starsze pokolenia. W ostatnich sezonach daleko zachodzili Mikołaj "Bagi" Bagiński, Maria Jeleniewska czy Julia Żugaj.

Jest mniej znanych osób, tak dla szerokiej publiczności – oceniła Tyszkiewicz w rozmowie z ESKA.pl.

Zapytana, czy brakuje jej "dużych gwiazd", odpowiedziała:

Nie wiem, czy dużych. W każdym razie takich, żebyśmy wszyscy wiedzieli, kim są.

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"Taniec z Gwiazdami" wraca na antenę

"Tańca z Gwiazdami" już wkrótce wróci do Polsatu z nową edycją. W jesiennym sezonie wystąpią m.in. Matteo Brunetti, Helena Englert, Piotr "Guma" Gumulec, Joanna Jędrzejczyk, Izabela Kuna, Krzysztof Kwiatkowski i Marta "Mandaryna" Wiśniewska.