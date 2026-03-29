Córka Borysa Szyca zagrała z nim w filmie i zachwyciła! Aktorstwo było dla niej chwilową przygodą?

Aleksandra Kalita
2026-03-29 8:46

Dzieci gwiazd chętnie idą w ich ślady. Nie inaczej było z córką Borysa Szyca. Sonia kilka lat temu zadebiutowała u boku znanego ojca i to od razu w głównej roli. Za swój występ otrzymała nagrodę, ale już więcej nie pojawiła się na ekranie. Teraz gościła w "Halo, tu Polsat". Planuje wrócić do aktorstwa?

Borys Szyc zagrał u boku córki. To ona załatwiła mu rolę?

Borys Szyc (47 l.) jest jednym z najpopularniejszych aktorów w Polsce. Sławę zdobył w młodości i nieustannie utrzymuje się na aktorskim szczycie. Dziś ma w branży ustabilizowaną pozycję. W przeszłości uwielbiał imprezować, uchodził za hulakę i kobieciarza. Jego życie osobiste ustabilizowało się, gdy na jego drodze ponownie stanęła Justyna Nagłowska (45 l.).

Pobrali się w 2019 roku po kilku latach związku. Rok później na świecie pojawiło się ich pierwsze wspólne dziecko, syn Henryk. Oboje mają dzieci z poprzednich związków. Borys Szyc po raz pierwszy został ojcem w 2005 roku. Córka Sonia była owocem związku z Anną Bareją. Ich relacja była burzliwa i rozstali się, gdy Sonia skończyła rok.

Wiem, że małe dziecko potrzebuje obojga rodziców, więc staramy się, żeby nie odczuła naszego rozstania - wspominał aktor.

Borys Szyc robił wszystko by jego dzieci dorastały z dala od show-biznesu. Jednak kino upomniało się o jego najstarszą pociechę. Sonia Szyc (21 l.) w 2023 roku zadebiutowała u boku znanego ojca. I to od razu w głównej roli. W filmie "Miało cię nie być" Jakuba Michalczuka zagrali... ojca i córkę. Ich ekranowe relacje nie należały jednak do najłatwiejszych.

Borys Szyc w wywiadach nie krył dumy z córki. Podkreślał za to, że chciał jej dać swobodę na planie. W jednym z Instagramowych wpisów stwierdził nawet, że to córka załatwiła mu rolę w tym filmie. Produkcja została dobrze przyjęta, a sama Sonia zdobyła nagrodę "Rising Star" na festiwalu kina niezależnego "Off Camera".

Za naturalny talent i łatwość odegrania złożonych emocji postaci przechodzącej przez ciężki osobisty dylemat w młodym wieku. Wierzymy w to, że ta rola to początek długiej i wspaniałej kariery - brzmiał werdykt jury.

Sonia brylowała u boku ojca na premierach i wydawało się, że będzie jej coraz więcej na ekranie. Jednak córka Szyca niespodziewanie wycofała się z aktorstwa. Zamiast tego wybrała muzykę! 21-latka studiuje obecnie wokalistykę na Akademii Muzycznej w Łodzi. Na razie nie wiadomo czy wróci kiedyś na plan filmowy.

Sonia Bohosiewicz o konkursie filmowym

Nie zrezygnowała całkowicie ze świata filmu. W minioną sobotę pojawiła się w programie "Halo, tu Polsat" razem z Magdaleną Boczarską (47 l.) i influencerem Kacprem Zembrzuckim. Opowiedzieli o konkursie filmowym organizowanym przez Muzeum Powstania Warszawskiego, podczas którego pełnią rolę jurorów. Konkurs skierowany jest do młodych twórców w wieku od 15 do 22 lat, którzy mają za zadanie stworzyć 63-sekundowy dotyczący "Historii pewnej przyjaźni".

Jestem drugi lub trzeci raz w jury tego konkursu. Nieraz udowodniono mi, że da się [opowiedzieć ciekawą historię w 63 sekundy - przyp. red.]. Osobiście miałabym z tym problem, ale młodzi ludzie są tak kreatywni, że to jest niesamowite. Dzisiaj jestem w jury i jest to dla mnie wspaniałe. Emocje są gigantyczne i życzę młodym twórcom tego samego - mówiła w programie Sonia Szyc.

